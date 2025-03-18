Giriş Tarihi: 18.03.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
14:51
Adı sıkça Mauro Icardi'yle anılmıştı... Şarkıcı Simge Sağın mutluluğu bu sefer eski aşkında buldu!
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son dönemlerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile anılmaya başlanmıştı. İkilinin yakın ilişkileri, sosyal medyada ve magazin dünyasında oldukça fazla konuşulmuştu. Her defasında ortaya atılan iddiaları yalanlayan Simge Sağın, son olarak 'yeni bir ilişki yaşıyor' dedikodularıyla dikkatleri üzerine çekti. Bakın, Simge Sağın kalbini kime kaptırmış!