Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Adı sıkça Mauro Icardi'yle anılmıştı... Şarkıcı Simge Sağın mutluluğu bu sefer eski aşkında buldu!
Giriş Tarihi: 18.03.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 14:51

Adı sıkça Mauro Icardi'yle anılmıştı... Şarkıcı Simge Sağın mutluluğu bu sefer eski aşkında buldu!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son dönemlerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile anılmaya başlanmıştı. İkilinin yakın ilişkileri, sosyal medyada ve magazin dünyasında oldukça fazla konuşulmuştu. Her defasında ortaya atılan iddiaları yalanlayan Simge Sağın, son olarak 'yeni bir ilişki yaşıyor' dedikodularıyla dikkatleri üzerine çekti. Bakın, Simge Sağın kalbini kime kaptırmış!

Adı sıkça Mauro Icardi’yle anılmıştı... Şarkıcı Simge Sağın mutluluğu bu sefer eski aşkında buldu!

'Yankı' 'Aşkın Olayım' 'Üzülmedin mi?' 'Öpücem' 'Bip Bip' şarkılarıyla pop müziğin başarılı sanatçılarından olan Simge Sağın, sadece iş yaşantısıyla değil özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor.

Adı sıkça Mauro Icardi’yle anılmıştı... Şarkıcı Simge Sağın mutluluğu bu sefer eski aşkında buldu!

'Aşkın Olayım' şarkısıyla adı Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi ile anılan Simge Sağın Uzun, bu iddiaları her defasında yalanlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adı sıkça Mauro Icardi’yle anılmıştı... Şarkıcı Simge Sağın mutluluğu bu sefer eski aşkında buldu!

Güzel şarkıcı, uzun süredir hayatında kimse olmadığınında altını çizmişti.

Adı sıkça Mauro Icardi’yle anılmıştı... Şarkıcı Simge Sağın mutluluğu bu sefer eski aşkında buldu!

ESKİ AŞKI ALEVLENDİ!

Simge Sağın hakkında ortaya atılan son iddia ise sosyal medyayı adeta salladı.Sağın bir dönem aranjör Ozan Bayraşa ile aşk yaşamıştı. Hatta çift ilişkileri devam ettiği dönem çok sevilen 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte yapmıştı. Fakat çok geçmeden çiftten kötü haber gelmiş, ünlü isimler birlikteliklerini noktalama kararı almıştı.

Adı sıkça Mauro Icardi’yle anılmıştı... Şarkıcı Simge Sağın mutluluğu bu sefer eski aşkında buldu!

Eski aşıkları Ozan Bayraşa ve Simge Sağın geçen günlerde gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Muhabirlerin yeniden aşk var mı sorusuna mimik hareketleriyle karşılık veren çift kafaları karıştırmıştı.