Adı sıkça Mauro Icardi’yle anılmıştı... Şarkıcı Simge Sağın mutluluğu bu sefer eski aşkında buldu!

ESKİ AŞKI ALEVLENDİ!

Simge Sağın hakkında ortaya atılan son iddia ise sosyal medyayı adeta salladı.Sağın bir dönem aranjör Ozan Bayraşa ile aşk yaşamıştı. Hatta çift ilişkileri devam ettiği dönem çok sevilen 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte yapmıştı. Fakat çok geçmeden çiftten kötü haber gelmiş, ünlü isimler birlikteliklerini noktalama kararı almıştı.