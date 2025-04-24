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Haberler Galeri Adile Naşit'e beyaz perdede hayat verecek! Meltem Kaplan: Oyunculuktan çok daha fazlası
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:25

Adile Naşit'e beyaz perdede hayat verecek! Meltem Kaplan: Oyunculuktan çok daha fazlası

Hababam Sınıfı'nın unutulmaz "Hafize Ana"sı, Neşeli Günler'in turşu kavgalarının neşeli yüzü Saadet Hanım'ı, Münir Özkul'la paylaştığı sahnelerde içimize işleyen o şefkatli "anne" karakteri ve hafızalara kazınan kahkahasıyla Yeşilçam'ın en özel simalarından biri olan Adile Naşit, yıllar geçse de gönüllerdeki yerini koruyor. Şimdi ise bu eşsiz yaşam öyküsü beya zperdeye taşınıyor. Usta oyuncunun hayatını konu alan filmde, Adile Naşit'e Meltem Kaptan hayat verecek. Son olarak Kaptan, projeye dair duygularını samimi bir şekilde açıkladı.

Adile Naşit’e beyaz perdede hayat verecek! Meltem Kaplan: Oyunculuktan çok daha fazlası

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatını konu alan 'Adile' sinema filmi için hazırlıklar sürdürülüyor.

Adile Naşit’e beyaz perdede hayat verecek! Meltem Kaplan: Oyunculuktan çok daha fazlası

Tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızalara kazınan karakterlere kadar geniş bir alanda iz bırakan Adile Naşit'in hayatı sinemaya aktarılacak.

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Adile Naşit’e beyaz perdede hayat verecek! Meltem Kaplan: Oyunculuktan çok daha fazlası

"ONU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı Adile için Meltem Kaptan ile anlaşıldı. Film için Almanya'dan gelen Kaptan, "Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum.

Adile Naşit’e beyaz perdede hayat verecek! Meltem Kaplan: Oyunculuktan çok daha fazlası

"OYUNCULUKTAN ÇOK DAHA FAZLASI"

Bu bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali.

Adile Naşit’e beyaz perdede hayat verecek! Meltem Kaplan: Oyunculuktan çok daha fazlası

Bu yalnızca biyografi değil; sahne tozuna bulanmış bir yaşamın, neşeyle harmanlanmış bir tarihin ve hafızalardaki sıcaklığın filmi olacak" dedi.