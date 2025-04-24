Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
09:25
Adile Naşit'e beyaz perdede hayat verecek! Meltem Kaplan: Oyunculuktan çok daha fazlası
Hababam Sınıfı'nın unutulmaz "Hafize Ana"sı, Neşeli Günler'in turşu kavgalarının neşeli yüzü Saadet Hanım'ı, Münir Özkul'la paylaştığı sahnelerde içimize işleyen o şefkatli "anne" karakteri ve hafızalara kazınan kahkahasıyla Yeşilçam'ın en özel simalarından biri olan Adile Naşit, yıllar geçse de gönüllerdeki yerini koruyor. Şimdi ise bu eşsiz yaşam öyküsü beya zperdeye taşınıyor. Usta oyuncunun hayatını konu alan filmde, Adile Naşit'e Meltem Kaptan hayat verecek. Son olarak Kaptan, projeye dair duygularını samimi bir şekilde açıkladı.