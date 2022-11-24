Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:46

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek adeta eridi! Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca hayatı değişti.Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun ile kampa girmişti. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu. İşte Adını Feriha Koydum oyuncularından Feyza Civelek'in son hali...