Adriana Lima evet deseydi prenses olacaktı... İşte Adriana Lima'nın az bilinen hayat hikayesi...

Moda dünyasının gözde isimlerinden Adriana Lima son dönemde ülkemizde de oldukça fazla ilgi görüyor. Bunun sebebi ise Adriana Lima'nın son iki birlikteliğini yaşadığı erkeklerin Türk olması... 38 yaşındaki güzel model Adriana Lima hakkında neredeyse her şey merak konusu... Attığı her adım olay olan Brezilyalı model Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz peki? Adriana Lima'nın hayatı aslında filmleri aratmayan türden. Güzel model Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi... Henüz 6 aylıkken babası tarafından terkedilen Adriana Lima yokluk içinde büyüdü... İşte Adriana Lima ve az bilinen hayat hikayesi...