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  • Adriana Lima evet deseydi prenses olacaktı... İşte Adriana Lima'nın az bilinen hayat hikayesi...

evet deseydi prenses olacaktı... İşte Adriana Lima'nın az bilinen hayat hikayesi...

Moda dünyasının gözde isimlerinden son dönemde ülkemizde de oldukça fazla ilgi görüyor. Bunun sebebi ise Adriana Lima'nın son iki birlikteliğini yaşadığı erkeklerin Türk olması... 38 yaşındaki güzel model Adriana Lima hakkında neredeyse her şey merak konusu... Attığı her adım olay olan Brezilyalı model Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz peki? aslında filmleri aratmayan türden. Güzel model Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi... Henüz 6 aylıkken babası tarafından terkedilen Adriana Lima yokluk içinde büyüdü... İşte Adriana Lima ve az bilinen hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 10:28
Adriana Lima evet deseydi prenses olacaktı... İşte Adriana Lima'nın az bilinen hayat hikayesi...

Moda dünyasının gözde isimlerinden son dönemde ülkemizde de oldukça fazla ilgi görüyor. Bunun sebebi ise Adriana Lima'nın son iki birlikteliğini yaşadığı erkeklerin Türk olması... 38 yaşındaki güzel model Adriana Lima hakkında neredeyse her şey merak konusu... Attığı her adım olay olan Brezilyalı model Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz peki? aslında filmleri aratmayan türden. Güzel model Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi... Henüz 6 aylıkken babası tarafından terkedilen Adriana Lima yokluk içinde büyüdü... İşte Adriana Lima ve az bilinen hayat hikayesi...

Adriana Lima evet deseydi prenses olacaktı... İşte Adriana Lima'nın az bilinen hayat hikayesi...

Gelin bir bakalım, nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

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Adriana Lima evet deseydi prenses olacaktı... İşte Adriana Lima'nın az bilinen hayat hikayesi...

, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.

Adriana Lima evet deseydi prenses olacaktı... İşte Adriana Lima'nın az bilinen hayat hikayesi...

Dar gelirli ve çok dindar bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı Lima.

Adriana Lima evet deseydi prenses olacaktı... İşte Adriana Lima'nın az bilinen hayat hikayesi...

Daha 6 aylıkken babası onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalığa henüz hazır olmadığını söyleyip kapıyı çarpıp dışarı çıktığında annesiyle baş başa kaldı henüz bebek olan Lima.

Adriana Lima evet deseydi prenses olacaktı... İşte Adriana Lima'nın az bilinen hayat hikayesi...

Annesi onu yalnız başına büyüttü. Aslında utangaç bir çocuk olan Lima, o dönemde fotoğraflarının çekilmesinden de hiç hoşlanmazdı.

Adriana Lima evet deseydi prenses olacaktı... İşte Adriana Lima'nın az bilinen hayat hikayesi...

küçükken dans etmekten ve spor yapmaktan hoşlanırdı. Annesi de onu yeteneklerine göre yönlendirmeye çalıştı.

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