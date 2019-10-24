Adriana Lima’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti! İşte Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi...

Dünyaca ünlü model Adriana Lima sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıkça konuşuluyor. Ülkemizde oldukça sevilen Adriana Lima'nın Türk lokumu paylaşımı şaşkına uğrattı. Gerek özel hayatı gerekse başarılarıyla her zaman popüler olan Lima'nın sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuluyor. Metin Hara'dan sonra iş adamı Emir Uyar'la uzun süre birlikte olan eski Victoria Secret meleği Adrina Lima'nın hayat hikayesini duyan ise şaşırıyor. Şimdilerce ünleri bulundukları ülkelerin dışına taşan ünlü yıldızları bir zamanlar kimse tanımıyordu. Bunlardan birisi de dünyaca ünlü model olan Adriana Lima'dır! İşte Brezilyalı model Adrina Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi…