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  • Adriana Lima’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti! İşte Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi...

Adriana Lima’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti! İşte Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi...

Dünyaca ünlü model Adriana Lima sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıkça konuşuluyor. Ülkemizde oldukça sevilen Adriana Lima'nın Türk lokumu paylaşımı şaşkına uğrattı. Gerek özel hayatı gerekse başarılarıyla her zaman popüler olan Lima'nın sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuluyor. Metin Hara'dan sonra iş adamı Emir Uyar'la uzun süre birlikte olan eski meleği 'nın hayat hikayesini duyan ise şaşırıyor. Şimdilerce ünleri bulundukları ülkelerin dışına taşan ünlü yıldızları bir zamanlar kimse tanımıyordu. Bunlardan birisi de dünyaca ünlü model olan Adriana Lima'dır! İşte Brezilyalı model Adrina Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:24
Adriana Lima’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti! İşte Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi...

Ünlü model Adriana Lima gerek hayat hikayesiyle gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Genç yaştan itibaren podyumlarda yer alan Lima'nın az bilinen hayat hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor. Ülkemizde çok fazla hayranı bulunan Adriana'nın sosyal medya hesabında Türk lokumu paylaşımına ise beğeni yağdı. Peki Adriana Lima kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Eski meleği olan Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesini, servetini, başarılarını ve modellik hayatını haberimizde derledik.

Adriana Lima’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti! İşte Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi...

Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.

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Adriana Lima’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti! İşte Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi...

Dar gelirli ve çok dindar bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı Lima.

Adriana Lima’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti! İşte Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi...

Daha 6 aylıkken babası onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalığa henüz hazır olmadığını söyleyip kapıyı çarpıp dışarı çıktığında annesiyle baş başa kaldı henüz bebek olan Lima.

Adriana Lima’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti! İşte Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi...

Annesi onu yalnız başına büyüttü. Aslında utangaç bir çocuk olan Lima, o dönemde fotoğraflarının çekilmesinden de hiç hoşlanmazdı.

Adriana Lima’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti! İşte Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi...

Adriana Lima küçükken dans etmekten ve spor yapmaktan hoşlanırdı. Annesi de onu yeteneklerine göre yönlendirmeye çalıştı.

Adriana Lima’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti! İşte Adriana Lima'nın hiç bilinmeyen hayat hikayesi...

Lima, 13 yaşındayken sırf şaka olsun diye fotoğraflarını bir modellik ajansına gönderdi. Ama ajans onu ciddiye almış olmalı ki olumlu yanıt verdi.

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