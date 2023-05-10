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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu ilk kez konuştu! Yalı Çapkını'ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:41

Afra Saraçoğlu ilk kez konuştu! Yalı Çapkını'ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk mı yaşıyor?

"Yalı Çapkını" dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bir süredir aşk haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Aralarında aşk olduğu konuşulan, ancak bu iddialar karşısında uzun süredir sessizliğini koruyan çift, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkmış, tatil fotoğrafları 'aşkın kanıtı' olarak yorumlanmıştı. Son olarak Saraçoğlu, Antalya havaalanında objektiflere takıldı. Bakın Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan aşk iddialarına ne yanıt verdi...

Afra Saraçoğlu ilk kez konuştu! Yalı Çapkını’ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk mı yaşıyor?

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile uzun yıllar birliktelik sürdüren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, geçen aylarda bu ilişkisine nokta koymuştu.

Afra Saraçoğlu ilk kez konuştu! Yalı Çapkını’ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk mı yaşıyor?

"Yalı Çapkını" dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Afra Saraçoğlu ilk kez konuştu! Yalı Çapkını’ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk mı yaşıyor?

Afra Saraçoğlu'nun adı, bir süredir partneri Mert Ramazan Demir ile anılıyor.

Afra Saraçoğlu ilk kez konuştu! Yalı Çapkını’ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk mı yaşıyor?

Aralarında aşk olduğu konuşulan, ancak bu iddialar karşısında uzun süredir sessizliğini koruyan çift, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkmıştı.

Afra Saraçoğlu ilk kez konuştu! Yalı Çapkını’ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk mı yaşıyor?

İkilinin tatil fotoğrafları, 'aşkın kanıtı' olarak yorumlanmıştı.

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