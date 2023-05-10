Afra Saraçoğlu ilk kez konuştu! Yalı Çapkını’ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk mı yaşıyor?

Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:41

"Yalı Çapkını" dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bir süredir aşk haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Aralarında aşk olduğu konuşulan, ancak bu iddialar karşısında uzun süredir sessizliğini koruyan çift, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkmış, tatil fotoğrafları 'aşkın kanıtı' olarak yorumlanmıştı. Son olarak Saraçoğlu, Antalya havaalanında objektiflere takıldı. Bakın Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan aşk iddialarına ne yanıt verdi...