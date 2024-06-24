Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Afra Saraçoğlu İspanya tatilde aşka geldi! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 21:26

Afra Saraçoğlu İspanya tatilde aşka geldi! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi!

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte İspanya'ya tatile gitti. Burada evlendikleri iddia edilen ancak iddiaların yalan olduğunu belirten iki ünlü oyuncudan Afra Saraçoğlu, tatilde verdiği pozlarla bu kez de çok konuşuldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Ramazan Demir'e verdiği o dikkat çeken pozlar!

Afra Saraçoğlu İspanya tatilde aşka geldi! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi!

Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu adından sıkça söz ettiriyor.

Afra Saraçoğlu İspanya tatilde aşka geldi! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi!

Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle şahlanan Afra Saraçoğlu güzelliğiyle de baş döndürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Afra Saraçoğlu İspanya tatilde aşka geldi! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi!

SEZON YORGUNLUĞUNU İSPANYA'DA ATIYORLAR

Dizinin sezon finali yapmasıyla iki ünlü oyuncu, soluğu İspanya'da tatilde aldı.

Afra Saraçoğlu İspanya tatilde aşka geldi! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi!

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN POZLAR

Evlendikleri iddia edilen ünlü oyuncular, iddiaları yalanladı. Bugün ise Afra Saraçoğlu, tatilde gül detaylı bikinisiyle yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi.

Afra Saraçoğlu İspanya tatilde aşka geldi! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi!

SEVGİLİSİNE VERDİĞİ POZLAR İLGİ TOPLADI

Ünlü oyuncu, sevgilisi Mert Ramazan Demir'e verdiği pozlarla dikkat çekti.

SON DAKİKA