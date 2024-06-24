Afra Saraçoğlu İspanya tatilde aşka geldi! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi!

Giriş Tarihi: 24.06.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
21:26
'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte İspanya'ya tatile gitti. Burada evlendikleri iddia edilen ancak iddiaların yalan olduğunu belirten iki ünlü oyuncudan Afra Saraçoğlu, tatilde verdiği pozlarla bu kez de çok konuşuldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Ramazan Demir'e verdiği o dikkat çeken pozlar!