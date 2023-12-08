Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu’ndan doğum gününde ’mutluluk’ pozları!

Giriş Tarihi: 08.12.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 23:54

Arkadaşlıkları dizi setinde aşka dönüşen iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in özel hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tekne tatilinde aşkları ortaya çıkmış ve çift uzunca bir süre konuşulmuştu. Ancak ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi. Afra Saraçoğlu da doğum gününü Mert Ramazan Demir olmadan kutladı. Ünlü oyuncu, bugün doğum gününden kareler paylaştı. Ayrılık sonrası oldukça 'mutlu' görünen Afra Saraçoğlu kareleriyle beğeni kazandı. İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımları!