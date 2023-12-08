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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu'ndan doğum gününde 'mutluluk' pozları!
Giriş Tarihi: 08.12.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 23:54

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu'ndan doğum gününde 'mutluluk' pozları!

Arkadaşlıkları dizi setinde aşka dönüşen iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in özel hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tekne tatilinde aşkları ortaya çıkmış ve çift uzunca bir süre konuşulmuştu. Ancak ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi. Afra Saraçoğlu da doğum gününü Mert Ramazan Demir olmadan kutladı. Ünlü oyuncu, bugün doğum gününden kareler paylaştı. Ayrılık sonrası oldukça 'mutlu' görünen Afra Saraçoğlu kareleriyle beğeni kazandı. İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımları!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu’ndan doğum gününde ’mutluluk’ pozları!

Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaz aylarında denizde dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla ilgili sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozdu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu’ndan doğum gününde ’mutluluk’ pozları!

"ÖZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ YOK"

Aylardır Demir ile yaşadıklarıyla ilgili sessiz kalan Saraçoğlu, "Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok" demişti.

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Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu’ndan doğum gününde ’mutluluk’ pozları!

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Yaşanan ayrılık sonrası Afra Saraçoğlu, ekip arkadaşları ve yakın dostlarıyla doğum gününü kutladı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu’ndan doğum gününde ’mutluluk’ pozları!

DOĞUM GÜNÜNDEN KARELER PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, bugün doğum gününden kareler paylaştı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu’ndan doğum gününde ’mutluluk’ pozları!

AYRILIK SONRASI 'MUTLULUK' POZLARI!

Ayrılık sonrası oldukça 'mutlu' görünen Afra Saraçoğlu kareleriyle beğeni kazandı.

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