Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından açıklama!

ORTAYA ATILAN YENİ İDDİA GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı.