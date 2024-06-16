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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından açıklama!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 23:43

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından açıklama!

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gizlice evlendiği iddia edildi. Taraflara yakın kaynaklar bu iddialar sonrasında bugün bir açıklama yaptı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu evlendi mi? İşte o açıklamanın detayları!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından açıklama!

Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu adından sıkça söz ettiriyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından açıklama!

ORTAYA ATILAN YENİ İDDİA GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından açıklama!

GİZLİCE EVLENDİLER Mİ?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gizlice evlendiği iddia edildi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından açıklama!

"EVLENMEDİLER…"

Taraflara yakın kaynakların yaptığı açıklamada, "Doğru değil, evlenmediler. İspanya'da sadece tatildeler" ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından açıklama!

BİRLİKTE TATİLE GİTTİLER!

Ünlü çiftin İspanya Marbella'da lüks bir otelde tatilde olduğu belirtildi. Rus hayranları, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i Marbella'da denize girerken görüntüledi.

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