Giriş Tarihi: 16.06.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
23:43
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tarafından açıklama!
'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gizlice evlendiği iddia edildi. Taraflara yakın kaynaklar bu iddialar sonrasında bugün bir açıklama yaptı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu evlendi mi? İşte o açıklamanın detayları!