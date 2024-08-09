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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu'nun güzelliğini herkes biliyor ama birde annesini görün!
Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:01

Afra Saraçoğlu'nun güzelliğini herkes biliyor ama birde annesini görün!

Yalı Çapkını'nın Seyranı Afra Saraçoğlu hem güzelliğiyle hem de oyunculukta gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisiyle son yıllarda popülerliğini arttıran Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun annesini görenler çok şaşırıyor. Anne, kızın benzerliği ve annesinin çok genç olması sosyal medyada gündem oldu. İşte güzel gözlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve merak edilen annesi…

Afra Saraçoğlu’nun güzelliğini herkes biliyor ama birde annesini görün!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, magazin gündeminden düşmüyor. Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu güzelliğiyle de göz kamaştırıyor.

Afra Saraçoğlu’nun güzelliğini herkes biliyor ama birde annesini görün!

'Yalı Çapkını' dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu.

2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

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Afra Saraçoğlu’nun güzelliğini herkes biliyor ama birde annesini görün!

Genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katıldı. 2016 yılında Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Füsun Erbulak ile birlikte rol aldı.

Afra Saraçoğlu’nun güzelliğini herkes biliyor ama birde annesini görün!

2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.

Afra Saraçoğlu’nun güzelliğini herkes biliyor ama birde annesini görün!

2017 yılında Başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece Çamkıran karakterini canlandırdı.

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