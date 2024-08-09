Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
08:01
Afra Saraçoğlu'nun güzelliğini herkes biliyor ama birde annesini görün!
Yalı Çapkını'nın Seyranı Afra Saraçoğlu hem güzelliğiyle hem de oyunculukta gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisiyle son yıllarda popülerliğini arttıran Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun annesini görenler çok şaşırıyor. Anne, kızın benzerliği ve annesinin çok genç olması sosyal medyada gündem oldu. İşte güzel gözlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve merak edilen annesi…