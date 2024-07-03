Afrodit Banu Alkan büyük aşkı Kemal Yıldız’la evlenmişti! Aşk yuvası büyüledi!

Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
10:06
Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'ın son paylaşımı dikkat çekti. Afrodit Banu Alkan, konuk olduğu programda evini gezdirmişti. Alkan'ın antika eşyalarla döşenmiş evi adeta büyülemişti. Ayrıca Alkan, "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıklamıştı. İşte Kemal Yıldız'la evlenen Banu Alkan'ın muhteşem aşk yuvası…