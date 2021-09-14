Afrodit Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya paylaşımına kimse anlam veremedi! Takipçilerinden yorum yağdı

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan'ın son sosyal medya paylaşımı olay oldu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta şoke etti. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. 129 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırtan Banu Alkan, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınladığı fotoğrafa 'Serenay Sarıkaya ayakları' notunu düşen ünlü sanatçının bu paylaşımına kimse anlam veremedi. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ise Afrodit'te bu davranışı karşısında sert çıkıştı.