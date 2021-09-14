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Haberler Galeri Afrodit Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya paylaşımına kimse anlam veremedi! Takipçilerinden yorum yağdı
Giriş Tarihi: 14.09.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 17:05

Afrodit Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya paylaşımına kimse anlam veremedi! Takipçilerinden yorum yağdı

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan'ın son sosyal medya paylaşımı olay oldu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta şoke etti. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. 129 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırtan Banu Alkan, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınladığı fotoğrafa 'Serenay Sarıkaya ayakları' notunu düşen ünlü sanatçının bu paylaşımına kimse anlam veremedi. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ise Afrodit'te bu davranışı karşısında sert çıkıştı.

Afrodit Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya paylaşımına kimse anlam veremedi! Takipçilerinden yorum yağdı

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, sosyal medya hesabından 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ayaklarının fotoğrafını paylaştı. Alkan'ın bu hareketine sosyal medya kullanıcıları anlam veremedi.

Afrodit Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya paylaşımına kimse anlam veremedi! Takipçilerinden yorum yağdı

63 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım olay oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Alkan'ın paylaşımını gören takipçileri neye uğradığını şaşırdı.

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Afrodit Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya paylaşımına kimse anlam veremedi! Takipçilerinden yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Banu Alkan bu kez de Serenay Sarıkaya'nın ayaklarının fotoğrafını paylaştı.

Afrodit Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya paylaşımına kimse anlam veremedi! Takipçilerinden yorum yağdı

"SERENAY SARIKAYA AYAKLARI"

Yayınladığı fotoğrafa 'Serenay Sarıkaya ayakları' notunu düşen ünlü sanatçının bu paylaşımına kimse anlam veremedi. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ise Afrodit'te bu davranışı karşısında sert çıkıştı.

Afrodit Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya paylaşımına kimse anlam veremedi! Takipçilerinden yorum yağdı

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Ünlü sanatçıya Serenay Sarıkaya'nın fanları 'beğenmiyorsan neden paylaşıyorsun', 'Banu hanım gündem olmak istemiş', Dost başa düşman ayağa bakar', 'ayağa estetik yapılmıyor', 'insanların fiziki özellikleriyle alay etmek büyük saygısızlık', 'Allah başka dert vermesin' şeklinde yorum yağdırdı.

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