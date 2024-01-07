Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
13:11
Afrodit Banu Alkan'ın son haline yorum yağdı "Kylie Jenner halt etmiş" Sosyal medyayı salladı
Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta mest etti. 6 yıl önce televizyonda yayınlanan Dünya Güzellerim programında dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, yeniden bir araya geliyor. 3 usta isim bu sefer de YouTube kanalında yayınlanan Dünya Güzelleri Masada programıyla dönüyor. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "Kylie Jenner halt etmiş" dedi.