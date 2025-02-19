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Haberler Galeri "Ah Metin Ah! Her şeyi öğrendim demişti!" Duygu Nebioğlu'dan açıklama geldi: Kendi elleriyle çocuk esirgemeye...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:44 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:44

"Ah Metin Ah! Her şeyi öğrendim demişti!" Duygu Nebioğlu'dan açıklama geldi: Kendi elleriyle çocuk esirgemeye...

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının "babalığı benimsememesi" ve "babalık görevlerini yerine getirmemesi" gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Babasına karşı hissettiği öfkeyi samimi açıklamalarla dile getiren Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tartışmaları yeniden alevlendirdi. Dünkü açıklamaları ile gündeme bomba gibi düşen Nebioğlu bugün de sarsıcı iddialarda bulundu.

Ah Metin Ah! Her şeyi öğrendim demişti! Duygu Nebioğlu’dan açıklama geldi: Kendi elleriyle çocuk esirgemeye...

83 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Göksel Özdoğdu ile 64 yıllık evliliğinin yanı sıra, evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. 1987 yılında Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişki sonucunda, Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Ah Metin Ah! Her şeyi öğrendim demişti! Duygu Nebioğlu’dan açıklama geldi: Kendi elleriyle çocuk esirgemeye...

Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 83 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmi olarak kanıtlamıştı.

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Ah Metin Ah! Her şeyi öğrendim demişti! Duygu Nebioğlu’dan açıklama geldi: Kendi elleriyle çocuk esirgemeye...

Tek yumurta ikizi kardeşler, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bir bakıcıya bırakılmış, daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından devlet korumasına alınarak Nebioğlu Ailesi'ne evlatlık verilmişti.

Ah Metin Ah! Her şeyi öğrendim demişti! Duygu Nebioğlu’dan açıklama geldi: Kendi elleriyle çocuk esirgemeye...

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor ve sert sözler ediyordu.

Ah Metin Ah! Her şeyi öğrendim demişti! Duygu Nebioğlu’dan açıklama geldi: Kendi elleriyle çocuk esirgemeye...

Son yaptığı paylaşım ise adeta bomba etkisi yarattı. İşte söyledikleri...

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