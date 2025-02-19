Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
15:44
"Ah Metin Ah! Her şeyi öğrendim demişti!" Duygu Nebioğlu'dan açıklama geldi: Kendi elleriyle çocuk esirgemeye...
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının "babalığı benimsememesi" ve "babalık görevlerini yerine getirmemesi" gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Babasına karşı hissettiği öfkeyi samimi açıklamalarla dile getiren Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tartışmaları yeniden alevlendirdi. Dünkü açıklamaları ile gündeme bomba gibi düşen Nebioğlu bugün de sarsıcı iddialarda bulundu.