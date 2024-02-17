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Haberler Galeri Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:19

Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın ağabeyi, ressam ve müzisyen Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Gülten Kaya, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya, 14 Şubat 'Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

"GÜLE GÜLE MUSTAFA AĞABEY"

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, "Kaya Ailesi'nin bir ışığı daha kapandı. Güle güle Mustafa Ağabey. Huzurla..." mesajını yazdı.

Mustafa Kaya, yarın Pendik Zeliha Hatun Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.

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Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Öte yandan usta sanatçı Ahmet Kaya'nın vatana dönüş hikayesini beyazperdeye taşıyacak olan 'Ahmet'in Türküsü' filminin vizyon tarihi belli oldu.

Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

1 Mart'ta seyirci ile buluşacak olan filmde Ahmet Kaya'yı Celil Nalçakan canlandıracak.

Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Sanatçının hayatının dönüm noktalarını anlatacak olan filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek çok sorunun cevabı yer alacak.

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