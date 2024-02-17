Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya, 14 Şubat 'Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 'GÜLE GÜLE MUSTAFA AĞABEY' Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, 'Kaya Ailesi'nin bir ışığı daha kapandı. Güle güle Mustafa Ağabey. Huzurla...' mesajını yazdı. Mustafa Kaya, yarın Pendik Zeliha Hatun Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan usta sanatçı Ahmet Kaya'nın vatana dönüş hikayesini beyazperdeye taşıyacak olan 'Ahmet'in Türküsü' filminin vizyon tarihi belli oldu. 1 Mart'ta seyirci ile buluşacak olan filmde Ahmet Kaya'yı Celil Nalçakan canlandıracak. Sanatçının hayatının dönüm noktalarını anlatacak olan filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek çok sorunun cevabı yer alacak. Nalçakan'a Ezgi Şenler'in eşlik ettiği, Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği film; Kaya'nın sanatıyla insanları nasıl etkilediğini ve toplumsal duyarlılığı nasıl şekillendirdiğini de gözler önüne serecek.