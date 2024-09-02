Giriş Tarihi: 02.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
15:13
Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı olarak biliniyordu! Adını 'Mahmut' yapan Meriç Erkan öyle bir değişti ki...
Ahu Tuğba'nın 69 yaşında hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Kızı ile uzun yıllardır Miami'de yaşayan Ahu Tuğba ekranlardan da uzaktı. Bir dönem televizyonlarda Meriç Erkan ile yaşadığı aşk ile boy gösteren Ahu Tuğba daha sonra yaşanılanların kurgu olduğunu ve kendisi hakkında konuşan Meriç Erkan'a hakkını helal etmediğini açıklamıştı. Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı olarak tanınan Meriç Erkan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Maneviyata yönelen Meriç Erkan, hem görüntüsünü hem adını değiştirdi. İşte artık Mahmut Erkan ismini kullanan Meriç Erkan'ın son hali…