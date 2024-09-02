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Haberler Galeri Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı olarak biliniyordu! Adını 'Mahmut' yapan Meriç Erkan öyle bir değişti ki...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:13

Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı olarak biliniyordu! Adını 'Mahmut' yapan Meriç Erkan öyle bir değişti ki...

Ahu Tuğba'nın 69 yaşında hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Kızı ile uzun yıllardır Miami'de yaşayan Ahu Tuğba ekranlardan da uzaktı. Bir dönem televizyonlarda Meriç Erkan ile yaşadığı aşk ile boy gösteren Ahu Tuğba daha sonra yaşanılanların kurgu olduğunu ve kendisi hakkında konuşan Meriç Erkan'a hakkını helal etmediğini açıklamıştı. Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı olarak tanınan Meriç Erkan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Maneviyata yönelen Meriç Erkan, hem görüntüsünü hem adını değiştirdi. İşte artık Mahmut Erkan ismini kullanan Meriç Erkan'ın son hali…

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkı olarak biliniyordu! Adını ’Mahmut’ yapan Meriç Erkan öyle bir değişti ki...

Bir dönem çılgın danslarıyla ekranlarda yer alan, özellikle Ahu Tuğba'nın büyük aşkı olarak nam salan, modellik ve oyunculuk yapan Meriç Erkan geçmişe sünger çekti ve kendini maneviyata verdi.

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkı olarak biliniyordu! Adını ’Mahmut’ yapan Meriç Erkan öyle bir değişti ki...

Meriç Erkan, bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı. Cüppe ve sarıklı haliyle gündem olan Meriç Erkan, yaşadığı değişimi anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu.

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Ahu Tuğba’nın çılgın aşkı olarak biliniyordu! Adını ’Mahmut’ yapan Meriç Erkan öyle bir değişti ki...

Bir dönem televizyon programlarının en meşhur isimleri arasında yer alan Meriç Erkan, katıldığı izdivaç programları ile hafızalara kazınmıştı.

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkı olarak biliniyordu! Adını ’Mahmut’ yapan Meriç Erkan öyle bir değişti ki...

Artık bambaşka bir hayat yaşayan Ahu Tuğba'nın eski aşkı Meriç Erkan maneviyata yönelmiş ve hem görüntüsünü hem adını değiştirmişti.

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkı olarak biliniyordu! Adını ’Mahmut’ yapan Meriç Erkan öyle bir değişti ki...

Ahu Tuğba'nın 69 yaşında hayatını kaybetmesi ile Meriç Erkan yeniden gündeme geldi.

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