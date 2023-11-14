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Haberler Galeri Ahu Tuğba'nın çılgın aşkıydı... Maneviyata yönelen Meriç Erkan adı dahil her şeyi geride bıraktı!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:34

Ahu Tuğba'nın çılgın aşkıydı... Maneviyata yönelen Meriç Erkan adı dahil her şeyi geride bıraktı!

Eski manken ve oyuncu Meriç Erkan, Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile hafızalara kazınmıştı. Bir dönem ekranlarının tanınmış yüzlerinden olan Meriç Erkan artık bambaşka bir hayat yaşayor. Ahu Tuğba'nın eski aşkı Meriç Erkan maneviyata yönelmiş ve hem görüntüsünü hem adını değiştirmişti. Meriç Erkan'ın son hali Türkiye'nin konuşulanlarından olmuştu. Meriç Erkan 'Mahmut' ismiyle hayatını sürdüreceğini açıklamıştı. Önceki hayatından duyduğu pişmanlığı da dile getiren Meriç Erkan katıldığı programda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı. İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programları ile adından söz ettiren Meriç Erkan, "O dönemin yalancısıydım ben" demişti. Artık Mahmut Erkan ismini kullanan Meriç Erkan'ın büyük değişimi ve dikkat çeken açıklamaları... İşte Meriç Erkan'ın son hali...

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı... Maneviyata yönelen Meriç Erkan adı dahil her şeyi geride bıraktı!

Modellik ve oyunculuk yapan Meriç Erkan geçmişe sünger çekti ve kendini maneviyata verdi. Bir dönem çılgın danslarıyla ekranların renkli simalarından olmayı başaran Meriç Erkan uzun süre ortalardan kaybolmuş ve değişimi ile herkesi şaşırtmıştı.

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı... Maneviyata yönelen Meriç Erkan adı dahil her şeyi geride bıraktı!

Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı olarak bilinen Meriç Erkan, bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı. Cüppe ve sarıklı haliyle gündem olan Meriç Erkan, yaşadığı değişimi anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı Meriç Erkan maneviyata yöneldi | Video

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Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı... Maneviyata yönelen Meriç Erkan adı dahil her şeyi geride bıraktı!

Bir dönem televizyon programlarının en meşhur isimleri arasında yer alan Meriç Erkan, katıldığı izdivaç programları ile hafızalara kazınmıştı.

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı... Maneviyata yönelen Meriç Erkan adı dahil her şeyi geride bıraktı!

Artık bambaşka bir hayat yaşayan Ahu Tuğba'nın eski aşkı Meriç Erkan maneviyata yönelmiş ve hem görüntüsünü hem adını değiştirmişti.

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı... Maneviyata yönelen Meriç Erkan adı dahil her şeyi geride bıraktı!

Meriç Erkan'ın son hali Türkiye'nin konuşulanlarından olmuştu.

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