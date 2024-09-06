Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
07:35
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den sert çıkış: "Nuri Alço annemin gerçek dostu olsaydı parasını konuşmazdı"
ABD'de vefat eden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, yaşadığı zor günleri GÜNAYDIN'a anlatmıştı. Calvin'in açıklamalarından sonra Nuri Alço, "Parası yok Türkiye'ye gelmesi için yardım yaptılar' deniyor ama yalan. Ahu'nun buradaki gayrimenkullerini biliyorum. Sırf ABD'deki bankada 27 bin doları vardı" dedi. Bunun üzerine Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin sert çıktı: "Alço, gerçek bir dost olsaydı, annemi üzecek bu açıklamaları yapmazdı"