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Haberler Galeri Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den sert çıkış: "Nuri Alço annemin gerçek dostu olsaydı parasını konuşmazdı"
Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 07:35

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den sert çıkış: "Nuri Alço annemin gerçek dostu olsaydı parasını konuşmazdı"

ABD'de vefat eden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, yaşadığı zor günleri GÜNAYDIN'a anlatmıştı. Calvin'in açıklamalarından sonra Nuri Alço, "Parası yok Türkiye'ye gelmesi için yardım yaptılar' deniyor ama yalan. Ahu'nun buradaki gayrimenkullerini biliyorum. Sırf ABD'deki bankada 27 bin doları vardı" dedi. Bunun üzerine Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin sert çıktı: "Alço, gerçek bir dost olsaydı, annemi üzecek bu açıklamaları yapmazdı"

Tuba KALÇIK
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den sert çıkış: Nuri Alço annemin gerçek dostu olsaydı parasını konuşmazdı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba'yı kaybettik. Sinemamızın ikonlarından biriydi. Ardında onlarca film bıraktı. Kendisinin ani ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadık... Bir döneme damgasını vurmuş bir kadın oyuncuydu. Allah rahmet eylesin.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den sert çıkış: Nuri Alço annemin gerçek dostu olsaydı parasını konuşmazdı

Amerika'da vefat ettiği için, cenazesine dair net bir tarih henüz yok. Kızı, kıymetlisi Anjelik Calvin, çarşamba günü annesini kaybediş süreci ve duygularını GÜNAYDIN okuyucularıyla paylaştı.

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Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den sert çıkış: Nuri Alço annemin gerçek dostu olsaydı parasını konuşmazdı

Gerçekten çok samimi açıklamalar yaptı.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den sert çıkış: Nuri Alço annemin gerçek dostu olsaydı parasını konuşmazdı

Ancak röportaj sonrası Nuri Alço, sosyal medyasından benim röportajımı yalanlamaya çalışan bir paylaşımda bulundu.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den sert çıkış: Nuri Alço annemin gerçek dostu olsaydı parasını konuşmazdı

Nuri Alço'ya öncelikle şunu söylemek isterim, ben röportajımın arkasındayım. Bir gazeteci röportaj yaparken ses kaydı alır. Bende hepsi mevcut.

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