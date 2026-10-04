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Giriş Tarihi: 04.10.2026 07:57

Aile Festivali’nde Sinem Kobal sürprizi! Etkinlikleri tek tek inceledi, tam not verdi...

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'i ziyaret eden ünlü oyuncu Sinem Kobal, çocuklar ve aileler için hazırlanan özel programı yerinde inceledi. Organizasyon alanını gezerek etkinlikler hakkında bilgi alan Kobal, farklı kuşakları buluşturan festivalle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Aile Festivali’nde Sinem Kobal sürprizi! Etkinlikleri tek tek inceledi, tam not verdi...

Oyuncu Sinem Kobal, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'i ziyaret etti. Festival alanını gezip etkinliklere katılan Kobal, çocuklar ve aileler için hazırlanan program hakkında bilgi aldı.

Aile Festivali’nde Sinem Kobal sürprizi! Etkinlikleri tek tek inceledi, tam not verdi...

Aile temalı soruları da yanıtlayan oyuncu, farklı kuşakları bir araya getiren festival için "Çok beğendim" dedi.

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Aile Festivali’nde Sinem Kobal sürprizi! Etkinlikleri tek tek inceledi, tam not verdi...

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın düzenlediği festivalde atölyeler, söyleşiler, yarışmalar ve konserler yer alıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Aile Festivali’nde Sinem Kobal sürprizi! Etkinlikleri tek tek inceledi, tam not verdi...

Çocuklarla ebeveynlerin birlikte katılabileceği etkinlikler sunan AileFest, 6 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Aile Festivali’nde Sinem Kobal sürprizi! Etkinlikleri tek tek inceledi, tam not verdi...
Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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