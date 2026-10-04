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Aile Festivali’nde Sinem Kobal sürprizi! Etkinlikleri tek tek inceledi, tam not verdi...
Giriş Tarihi: 04.10.2026 07:57
Aile Festivali’nde Sinem Kobal sürprizi! Etkinlikleri tek tek inceledi, tam not verdi...
Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'i ziyaret eden ünlü oyuncu Sinem Kobal, çocuklar ve aileler için hazırlanan özel programı yerinde inceledi. Organizasyon alanını gezerek etkinlikler hakkında bilgi alan Kobal, farklı kuşakları buluşturan festivalle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.