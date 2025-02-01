Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:51

Aile saadetlerine nazar değdi! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, talihsiz bir kaza geçirerek yaralandı. Yaşanan olay, Akalın'ın sahnede olduğu bir gece meydana geldi.