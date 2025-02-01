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Haberler Galeri Aile saadetlerine nazar değdi! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:51

Aile saadetlerine nazar değdi! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, talihsiz bir kaza geçirerek yaralandı. Yaşanan olay, Akalın'ın sahnede olduğu bir gece meydana geldi.

Aile saadetlerine nazar değdi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’tan kötü haber

Cam kapıyı fark etmeyen Kurt, hızla çarpması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Özellikle elinde önemli bir kesik oluşurken, bacaklarına da dikiş atıldığı öğrenildi.

Aile saadetlerine nazar değdi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’tan kötü haber

Demet Akalın, eşinin yaşadığı bu talihsiz kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor.

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Aile saadetlerine nazar değdi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’tan kötü haber

Elinde mühim bir kesik var, gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu" sözleriyle eşinin durumuna dair bilgi verdi.

Aile saadetlerine nazar değdi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’tan kötü haber

Okan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hayranları ve yakın dostları çifte geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aile saadetlerine nazar değdi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’tan kötü haber

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay sonrası, Akalın ve Kurt çiftine destek mesajları yağdı.

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