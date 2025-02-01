Aile saadetlerine nazar değdi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’tan kötü haber

Cam kapıyı fark etmeyen Kurt, hızla çarpması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Özellikle elinde önemli bir kesik oluşurken, bacaklarına da dikiş atıldığı öğrenildi. Demet Akalın, eşinin yaşadığı bu talihsiz kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı, 'Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var, gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu' sözleriyle eşinin durumuna dair bilgi verdi. Okan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hayranları ve yakın dostları çifte geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay sonrası, Akalın ve Kurt çiftine destek mesajları yağdı. Uzun yıllardır mutlu evliliklerini sürdüren ikilinin yaşadığı bu talihsiz kaza, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DUBAİ'DE MUTLU ANLARINI PAYLAŞMIŞLARDI! Instagram'da paylaştığı fotoğrafa 'Dubai♥️ şahane bir safari seyahatiydi' notunu düşen ünlü şarkıcıya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranları, Akalın'ın enerjik tarzına ve mutlu anlarına övgüler yağdırırken, bazı takipçileri ise ünlü çiftin lüks tatiline dair esprili yorumlar yaptı. Dubai'nin ünlü çöl safarisine katılan Akalın ve Kurt, deveye binip kum tepelerinde safari araçlarıyla gezerek adrenalin dolu anlar yaşadı. İŞTE O PAYLAŞIM! Lüks tatilleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Akalın çifti, tatilin ardından İstanbul'a dönecek. Eğlenceli anlarını paylaşmaya devam eden ünlü isim, Dubai tatilinden karelerle takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. DEMET AKALIN VE OKAN KURT'UN AŞK HİKAYESİ! Şarkılarıyla pop müziğin gözde isimlerinden olan Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt, 2012 yılında nikah masasına oturmuştu. Düğünüyle çok konuşulan Demet Akalın 40 yaşında , kızı Hira'yı kucağına almıştı. Aile yaşamlarıyla merak edilen ünlü çift, kızlarıyla her daim paylaşım yapıp ilgi odağı oluyor. Sık sık ailecek yurt dışına gezmeye çıkan ünlü çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyor. Annesi gibi sosyal medyayı aktif kullan Hira, son olarak eğlenceli bir paylaşıma imza attı. Annesiyle dans videosunu yayınlayan Hira, Instagram'da ilgi odağı oldu. Demet Akalın kızı Hira ile böyle dans etti | Video Demet Akalın, kızının paylaşımını alıntılayarak kendi hesabında da paylaştı. Akalın'a kısa sürede birçok beğeni geldi. Öte yandan Demet Akalın gibi 40 yaşından sonra anne olan isimler oldukça fazla. İşte sizler için derlediğimiz o isimler ve ve çocukları! CEYDA DÜVENCİ- OĞLU OKAN ALİ Başarılı sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci son zamanlarda fiziği ve güzelliği ile sosyal medyada oldukça ses getiriyor. CEYDA DÜVENCİ- OĞLU OKAN ALİ Başarılı sunucu 40 yaşında Bülent Şakrak ile evliliğinden meydana gelen oğlu Okan Ali'yi kucağına aldı. HANDE ATAİZİ- OĞLU LEON Benjamin Harvey ile bir zamanlar evli olan oyuncu Hande Ataizi, 41 yaşında doğum yaptı. Ataizi oğluna 'Leon' adını verdi. DEMET AKALIN- KIZI HİRA Pop şarkıların kraliçesi olarak bilinen Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin evliliği her daim çok konuşuluyor. DEMET AKALIN- KIZI HİRA 2012 yılında Okan Kurt'la evlenen güzel şarkıcı 41 yaşında kızı Hira'yı kucağına aldı. FÜSUN DEMİREL- İKİZLERİ Ünlü tiyatrocu Füsun Demirel, en geç anneliği tadan oyuncular arasında yer alıyor. FÜSUN DEMİREL- İKİZLERİ 53 yaşında anne olan Füsun Demirel'in Aslı Senem ve Mehmet İlkem adında ikiz çocuğu var. BAŞAK DİZER- OĞLU KURT EFE Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile hayatını birleştiren Stilist Başak Dizer, örnek evlilikleriyle en beğenilen çiftler arasında yerini alıyor. Kurt Efe isimli oğlunu dünyaya getiren Başak Dizer 45 yaşında doğum yaptı. HALLE BERRY- OĞLU MACEO Halle Berry ilk çocuğu olan kızı Nahla'yı 41 yaşında doğurdu. HALLE BERRY- OĞLU MACEO Oğlu Maceo'ya hamile kaldığında ise 46 yaşındaydı. JULİANNE MOORE- KIZI LİV dünyaca ünlü oyuncu Julianne Moore'un 2002 yılında ikinci çocuğu Liv'i dünyaya getirdiğinde 41 yaşındaydı. JULİANNE MOORE- KIZI LİV Kızı Liv'in annesine olan benzerliği yabancı medya tarafından ilgi ile takip ediliyor. SALMA HAYEK- KIZI VALENTİNA Meksikalı oyuncu Salma Hayek, anne olmayacağı korkusunu zaman zaman yabancı basına gösteriyordu. SALMA HAYEK- KIZI VALENTİNA Hayek, kızı Valentina'yı dünyaya getirdiğinde 40 yaşındaydı. BROOKE SHİELDS KIZI GRİER Bir döneme güzelliği ile damga vurmuş Brooke Shields, kızı Grier'ı 42 yaşında dünyaya getirdi. BROOKE SHİELDS KIZI GRİER CELİNE DİON- İKİZLERİ Güçlü sesiyle müzik sektöründe yer edinen Celine Dion, defalarca tüp bebek denemesinin ardından 42 yaşında ikizler Eddy ve Nelson'u dünyaya getirdi. CELİNE DİON- İKİZLERİ NAOMİ WATTS- OĞLU SASHA Naomi Watts 2007 yılında 39 yaşındayken ailesini kurmaya başladı ve oğlu Sasha'yı dünyaya getirdi. NAOMİ WATTS- OĞLU SASHA Bir yıl sonra, 40 yaşında ise oğlu Samuel dünyaya geldi.