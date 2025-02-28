Giriş Tarihi: 28.02.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
20:24
Aile sorunları yüzünden kalp spazmı geçirmişti! ‘Ölümle tehdit ediliyorum’ diyen Özcan Deniz ilk kez ortaya çıktı: Gayet iyiyim!
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla son dönemde magazin gündemine geldi. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldığı bilgisi herkesi endişelendirmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı abisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek koruma kararı aldırmıştı. Yaşananlardan sonra Özcan Deniz ilk defa basının karşısına konser vereceği Bakü'de çıktı. İşte ünlü şarkıcının dikkat çeken o açıklaması!