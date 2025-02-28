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Haberler Galeri Aile sorunları yüzünden kalp spazmı geçirmişti! ‘Ölümle tehdit ediliyorum’ diyen Özcan Deniz ilk kez ortaya çıktı: Gayet iyiyim!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 20:24 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 20:24

Aile sorunları yüzünden kalp spazmı geçirmişti! ‘Ölümle tehdit ediliyorum’ diyen Özcan Deniz ilk kez ortaya çıktı: Gayet iyiyim!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla son dönemde magazin gündemine geldi. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldığı bilgisi herkesi endişelendirmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı abisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek koruma kararı aldırmıştı. Yaşananlardan sonra Özcan Deniz ilk defa basının karşısına konser vereceği Bakü'de çıktı. İşte ünlü şarkıcının dikkat çeken o açıklaması!

Aile sorunları yüzünden kalp spazmı geçirmişti! ‘Ölümle tehdit ediliyorum’ diyen Özcan Deniz ilk kez ortaya çıktı: Gayet iyiyim!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.

Aile sorunları yüzünden kalp spazmı geçirmişti! ‘Ölümle tehdit ediliyorum’ diyen Özcan Deniz ilk kez ortaya çıktı: Gayet iyiyim!

Ünlü şarkıcı, yaşadığı zor günlerde sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Daha sonra bir açıklama yapan Özcan Deniz, hastaneden sağlıkla çıktığını ve eşinin kendisine iyi baktığını dile getirmişti.

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Aile sorunları yüzünden kalp spazmı geçirmişti! ‘Ölümle tehdit ediliyorum’ diyen Özcan Deniz ilk kez ortaya çıktı: Gayet iyiyim!

O yaşananlardan sonra Özcan Deniz ilk kez Bakü'de ortaya çıktı.

Aile sorunları yüzünden kalp spazmı geçirmişti! ‘Ölümle tehdit ediliyorum’ diyen Özcan Deniz ilk kez ortaya çıktı: Gayet iyiyim!

Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan Deniz, sağlık durumu ile ilgili sorulan sorulara, "Gayet iyiyim" cevabını vererek arabasına bindi.

Aile sorunları yüzünden kalp spazmı geçirmişti! ‘Ölümle tehdit ediliyorum’ diyen Özcan Deniz ilk kez ortaya çıktı: Gayet iyiyim!

Aile sorunları yüzünden kalp spazmı geçirmişti! Özcan Deniz ilk kez ortaya çıktı: Gayet iyiyim!

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