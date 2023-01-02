Ailecek güzeller! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası ’Huri’ gibi güzel çıktı! Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz mest etti!

Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:15

Oyuncu Pınar Deniz, 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla kariyerinin zirvesine hızla tırmandı. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de son dönemde ekranların aranılan isimlerinden. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ediyor. İşleri ve aşkları ile çok konuşulan Pınar Deniz'in özel hayatı markaj altında. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu. Yargı dizisinde Ceylin karakteri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'i görenler ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulundu. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...