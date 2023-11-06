Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:09

Ailesi tarafından reddedildi! Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşkı Gülseren Ceylan'ın başını yaktı!

Uzun süre sağlık sorunlarıyla boğuşan 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şimdilerde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açan Erbil, sevgilisinin bitmeyen istekleri dolayısıyla ilişkisine nokta koyduğunu açıklamıştı. "180 bin TL'lik tektaşı geri vermedi" diyen şovmen, "İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu" demişti. Ayrılığın yankıları henüz devam ederken, Gülseren Ceylan'dan da bir açıklama geldi. Tektaş ile ilgili konuşan Ceylan'ın, ailesi tarafından da reddedildiği ortaya çıktı! İşte detaylar...