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Haberler Galeri Ailesi tarafından reddedildi! Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşkı Gülseren Ceylan'ın başını yaktı!
Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:09

Ailesi tarafından reddedildi! Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşkı Gülseren Ceylan'ın başını yaktı!

Uzun süre sağlık sorunlarıyla boğuşan 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şimdilerde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açan Erbil, sevgilisinin bitmeyen istekleri dolayısıyla ilişkisine nokta koyduğunu açıklamıştı. "180 bin TL'lik tektaşı geri vermedi" diyen şovmen, "İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu" demişti. Ayrılığın yankıları henüz devam ederken, Gülseren Ceylan'dan da bir açıklama geldi. Tektaş ile ilgili konuşan Ceylan'ın, ailesi tarafından da reddedildiği ortaya çıktı! İşte detaylar...

Ailesi tarafından reddedildi! Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı!

Geçtiğimiz yıllarda 'kaçış sendromu' hastalığı nedeniyle tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştuktan sonra sahalara hızlı döndü. Son dönemde özel hayatıyla magazin gündemine gelen Erbil, kısa süre önce gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı.

Ailesi tarafından reddedildi! Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı!

66 yaşındaki çapkın şovmen, geçen haftalarda kendisinden 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.

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Ailesi tarafından reddedildi! Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı!

Ancak kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planladıkları konuşulan çiftin bu birlikteliği uzun sürmedi. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıkladı.

Ailesi tarafından reddedildi! Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı!

EVLİLİK DEĞİL, 'EV'LENMEK İSTEMİŞ!

Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş, ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti.

Ailesi tarafından reddedildi! Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı!

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri gündeme gelmişti.

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