Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
11:30
Ailesini sildi! Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz birbirine girdi! 'İsteseler canımı verirdim, hayatımdan çıkardım'
Ailesiyle sorunlar yaşayan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü isim, ailesini hayatından çıkardı. Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çeken Özcan Deniz, "İsteseler canımı verirdim, hayatımdan çıkardım" ifadelerini kullandı.