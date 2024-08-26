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Haberler Galeri Ailesini sildi! Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz birbirine girdi! 'İsteseler canımı verirdim, hayatımdan çıkardım'
Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:30

Ailesini sildi! Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz birbirine girdi! 'İsteseler canımı verirdim, hayatımdan çıkardım'

Ailesiyle sorunlar yaşayan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü isim, ailesini hayatından çıkardı. Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çeken Özcan Deniz, "İsteseler canımı verirdim, hayatımdan çıkardım" ifadelerini kullandı.

Ailesini sildi! Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz birbirine girdi! ’İsteseler canımı verirdim, hayatımdan çıkardım’

Çocuk yaşlardan beri ailesinin geçimini sağlayan Özcan Deniz aynı zamanda, menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi.

Ailesini sildi! Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz birbirine girdi! ’İsteseler canımı verirdim, hayatımdan çıkardım’

Özcan Deniz, başta menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını açıkladı.

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Ailesini sildi! Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz birbirine girdi! ’İsteseler canımı verirdim, hayatımdan çıkardım’

AİLE İLE ÇALIŞMAYI BIRAKTI

Ercan Deniz'le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayan Özcan Deniz, kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı aldı.

Ailesini sildi! Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz birbirine girdi! ’İsteseler canımı verirdim, hayatımdan çıkardım’

ÖZCAN DENİZ'İN ABİSİNDEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz'in Müge Anlı'ya ait videoyla yaptığı şu göndermeli şu paylaşım dikkat çekti:

"Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve Rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…"

Ailesini sildi! Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz birbirine girdi! ’İsteseler canımı verirdim, hayatımdan çıkardım’

"EN YAKIN AİLE BİREYİNİZ BİLE OLSA UZAK DURUN"

Ünlü şarkıcı, "Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban edecek kadar ileri gider ve her şeyi yakar. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz" açıklamasını yaptı.

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