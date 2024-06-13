Ajda Pekkan ve arkadaşlarından muhteşem stadyum konseri! 40 bin kişiyi coşturdu

Süperstar olarak anılan sanatçı Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu.Dev bir orkestrayla sahne alan usta sanatçıya, konserde, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti. Konserde duygularını dile getiren Pekkan, ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, 'Çok değerli yol arkadaşlarımla sahne alacağım. Onlarla beraber olmak hayalimdi. Kısmet bu akşammış.' dedi. Müzikseverleri 'İyi akşamlar İstanbul' diyerek selamlayan Pekkan, 'Bu büyülü atmosferde sizlerle beraber çok güzel bir geceye imza atacağımıza inanıyorum. Müzik endüstrisinde tarihi bir müzikal şölen ve değerli bir arşiv bırakacağız diye umut ediyorum. İnşallah öyle yaparız. Beni buralara taşıyan çok değerli halkımıza ve sahne alacak değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu. Pekkan'ın efsane şarkılarını sanatçı arkadaşlarıyla beraber söylediği 'Ajda Pekkan & Arkadaşları' konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Gece boyunca bitmeyen enerjisiyle Süperstar, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. MERT DEMİR'DEN 'AJDA PEKKAN KONSERİ' AÇIKLAMASI Demir, konsere çıkamayacağını şu sözlerle sosyal medya hesabından duyurmuştu: Yarın gerçekleşecek olan Ajda Pekkan, İnönü Stadyumu konserinde geçirdiğim ameliyat dolayısıyla sahneye çıkamayacağımı üzülerek duyurmak isterim. Harika bir konser olsun. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Demir'e, Serenay Sarıkaya'nın nerde olduğu soruldu. Ünlü şarkıcı ise 'Gelecekti, birazdan arayacağım' dedi. Konserin ilerleyen saatlerinde sahne içinde oturan Mert Demir'in sevgilisi Sarıkaya'nın locada dans ettiği anlar gündem oldu.