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Haberler Galeri Ajda Pekkan ve arkadaşlarından muhteşem stadyum konseri! 40 bin kişiyi coşturdu
Giriş Tarihi: 13.06.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 12:14

Ajda Pekkan ve arkadaşlarından muhteşem stadyum konseri! 40 bin kişiyi coşturdu

Süperstar olarak anılan sanatçı Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Dev bir orkestrayla sahne alan usta sanatçıya, konserde, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti.

Ajda Pekkan ve arkadaşlarından muhteşem stadyum konseri! 40 bin kişiyi coşturdu

Süperstar olarak anılan sanatçı Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu.Dev bir orkestrayla sahne alan usta sanatçıya, konserde, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti.

Ajda Pekkan ve arkadaşlarından muhteşem stadyum konseri! 40 bin kişiyi coşturdu

Konserde duygularını dile getiren Pekkan, ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, "Çok değerli yol arkadaşlarımla sahne alacağım. Onlarla beraber olmak hayalimdi. Kısmet bu akşammış." dedi.

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Ajda Pekkan ve arkadaşlarından muhteşem stadyum konseri! 40 bin kişiyi coşturdu

Müzikseverleri "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamlayan Pekkan, "Bu büyülü atmosferde sizlerle beraber çok güzel bir geceye imza atacağımıza inanıyorum. Müzik endüstrisinde tarihi bir müzikal şölen ve değerli bir arşiv bırakacağız diye umut ediyorum. İnşallah öyle yaparız. Beni buralara taşıyan çok değerli halkımıza ve sahne alacak değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ajda Pekkan ve arkadaşlarından muhteşem stadyum konseri! 40 bin kişiyi coşturdu

Pekkan'ın efsane şarkılarını sanatçı arkadaşlarıyla beraber söylediği "Ajda Pekkan & Arkadaşları" konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ajda Pekkan ve arkadaşlarından muhteşem stadyum konseri! 40 bin kişiyi coşturdu

Gece boyunca bitmeyen enerjisiyle Süperstar, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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