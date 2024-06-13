Ajda Pekkan ve arkadaşlarından muhteşem stadyum konseri! 40 bin kişiyi coşturdu

Müzikseverleri "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamlayan Pekkan, "Bu büyülü atmosferde sizlerle beraber çok güzel bir geceye imza atacağımıza inanıyorum. Müzik endüstrisinde tarihi bir müzikal şölen ve değerli bir arşiv bırakacağız diye umut ediyorum. İnşallah öyle yaparız. Beni buralara taşıyan çok değerli halkımıza ve sahne alacak değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.