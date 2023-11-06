Ajda Pekkan’ın alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!

Birçok ünlü şarkıcı, 2024 yılını sahnede karşılayacak. Yeni yıl için geri sayım başlarken sanatçılar, yılbaşı konserlerine özel olarak hazırlanmaya başladı. Tabii en çok merak edilen ise konser ücretleri oldu. Geçtiğimiz yıllara oranla sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçılar için belirlenen rakamlar adeta dudak uçuklattı. T24'ün haberine göre; zirvede ise 77 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan yer alıyor. Ünlülerin yılbaşı tarifeleri İşte milyonluk rakamlarla 2024'ü karşılayacak olan ünlü isimler ve sahne ücretleri... Ajda Pekkan: 6 milyon TL Kenan Doğulu: 5 milyon TL Ebru Gündeş: 4,5 milyon TL Sıla: 4 milyon TL Hadise: 4 milyon TL Sertab: Erener 4 milyon TL Yıldız Tilbe: 3,5 milyon TL Melike Şahin: 2,5 milyon TL Zeynep Bastık: 2,5 milyon TL Serdar Ortaç: 2,5 milyon TL Teoman: 2,2 milyon TL