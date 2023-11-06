Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ajda Pekkan’ın alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:50

Ajda Pekkan’ın alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!

Magazin gündemi onları konuşuyor… Yeni yıla kısa bir süre kala, ünlü isimler yılbaşı konserleri için harekete geçti. Konser yerleri belli olan ünlülerin ücretleri de açıklandı. İşte dudak uçuklatan sahne ücretleri...

Ajda Pekkan’ın alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!

Birçok ünlü şarkıcı, 2024 yılını sahnede karşılayacak. Yeni yıl için geri sayım başlarken sanatçılar, yılbaşı konserlerine özel olarak hazırlanmaya başladı. Tabii en çok merak edilen ise konser ücretleri oldu.

Ajda Pekkan’ın alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!

Geçtiğimiz yıllara oranla sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçılar için belirlenen rakamlar adeta dudak uçuklattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ajda Pekkan’ın alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!

T24'ün haberine göre; zirvede ise 77 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan yer alıyor.

Ajda Pekkan’ın alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!

Ünlülerin yılbaşı tarifeleri

İşte milyonluk rakamlarla 2024'ü karşılayacak olan ünlü isimler ve sahne ücretleri...

Ajda Pekkan’ın alacağı para dudak uçuklattı! Ünlülerin yılbaşı kazançları belli oldu!

Ajda Pekkan: 6 milyon TL

SON DAKİKA