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Akasya Durağı'nın Can'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Erimşah Bora'nın yeni işi dikkat çekti
Giriş Tarihi: 03.10.2026 16:44
Akasya Durağı'nın Can'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Erimşah Bora'nın yeni işi dikkat çekti
Bir dönemin sevilen yapımlarından Akasya Durağı'nda hayat verdiği Can karakteriyle hafızalara kazınan Erimşah Bora, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizide çocuk yaşta rol alan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan 28 yaşındaki oyuncunun geçirdiği değişim dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan son hali kısa sürede ilgi görürken, Erimşah Bora'yı yıllar sonra görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın yıllar sonraki dikkat çeken görüntüsü...