Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Bu isimlerden biri de Sinan'ın Gülibik'i Aslı Altaylar...