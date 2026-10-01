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Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı
Giriş Tarihi: 01.10.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 12:26
Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı
Bir dönemin unutulmaz yapımlarından Akasya Durağı dizisinde Gülbin karakterini canlandıran Aslı Altaylar, yıllar sonraki görünümüyle yeniden gündeme geldi. Fit fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Enerjik ve samimi tarzıyla beğeni toplayan Altaylar'ın son hali, hayranlarından peş peşe övgü dolu yorumlar aldı.