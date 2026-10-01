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Haberler Galeri Magazin Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı
Giriş Tarihi: 01.10.2026 12:23 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 12:26

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Bir dönemin unutulmaz yapımlarından Akasya Durağı dizisinde Gülbin karakterini canlandıran Aslı Altaylar, yıllar sonraki görünümüyle yeniden gündeme geldi. Fit fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Enerjik ve samimi tarzıyla beğeni toplayan Altaylar'ın son hali, hayranlarından peş peşe övgü dolu yorumlar aldı.

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Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Bu isimlerden biri de Sinan'ın Gülibik'i Aslı Altaylar...

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.

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Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Dizinin oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti. Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

İŞTE ASLI ALTAYLAR'IN SON HALİ...

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topluyor.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Instagramda 55 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncu, yeni imajı ve tarzıyla takipçilerini mest ediyor.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Altaylar, bir dönem kendisinden 10 yaş küçük ünlü yönetmen Okan Ege Ergüven ile aşk yaşamıştı.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

40'lı yaşlarındaki oyuncu, genç sevgilisiyle çektirdiği romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

ASLI ALTAYLAR KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, 1980 yılında dünyaya geldi.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olan Altaylar, ilk oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi adlı dizide yaşamıştır. Asıl çıkışını ise 'Akasya Durağı' dizinde Gülbin karakteriyle gerçekleştirmiştir. 2002 yılında Hititler, 2003 yılında ise Giz isimli sinema filmlerinde rol almıştır. 2017 yılında ise Ketenpere'de dizi yönetmeni karakterini canlandırmıştır.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Son olarak 2019 yılında Yalan Dolan sinema filminde Ayten karakterine can vermiştir.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

ERİMŞAH BORA KOCA DELİKANLI OLDU

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı. Bora'nın değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Çocuk yıldızların yıllar içindeki değşimlerini sizler için derledik...

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar’ın son hali beğeni topladı

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

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