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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın haylaz Can'ıydı bakın şimdi ne yapıyor! Çocuk yıldız Erimşah Bora bambaşka bir hayat yaşıyor!
Giriş Tarihi: 24.08.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 08:08

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ıydı bakın şimdi ne yapıyor! Çocuk yıldız Erimşah Bora bambaşka bir hayat yaşıyor!

Bir dönemin çocuk yıldızıydı şimdi çok iyi bir tasarımcı... Bir döneme damga vuran izleyenleri kahkahalara boğan Akasya Durağı'nın oyuncuları yıllar geçse de çok merak ediliyor. Akasya Durağı dizisinin oyuncuları yıllar içerisindeki değişimleriyle herkesi şaşırtıyor. Çocuk yıldızlar büyüdü, usta sanatçılar yaşlandı, bazıları ise aramızdan ayrıldı... Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora ise çok değişti. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi bittikten sonra oyunculuğu bıraktı. Şimdilerde 25 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali çok şaşırtıyor. İşte Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora'nın inanılmaz değişimi...

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı bakın şimdi ne yapıyor! Çocuk yıldız Erimşah Bora bambaşka bir hayat yaşıyor!

Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı. Erimşah Bora'nın yeni mesleği ve değişimi duyanları çok şaşırttı.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı bakın şimdi ne yapıyor! Çocuk yıldız Erimşah Bora bambaşka bir hayat yaşıyor!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

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Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı bakın şimdi ne yapıyor! Çocuk yıldız Erimşah Bora bambaşka bir hayat yaşıyor!

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı bakın şimdi ne yapıyor! Çocuk yıldız Erimşah Bora bambaşka bir hayat yaşıyor!

Şimdilerde 25 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı bakın şimdi ne yapıyor! Çocuk yıldız Erimşah Bora bambaşka bir hayat yaşıyor!

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti.

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