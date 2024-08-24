Giriş Tarihi: 24.08.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
08:08
Akasya Durağı'nın haylaz Can'ıydı bakın şimdi ne yapıyor! Çocuk yıldız Erimşah Bora bambaşka bir hayat yaşıyor!
Bir dönemin çocuk yıldızıydı şimdi çok iyi bir tasarımcı... Bir döneme damga vuran izleyenleri kahkahalara boğan Akasya Durağı'nın oyuncuları yıllar geçse de çok merak ediliyor. Akasya Durağı dizisinin oyuncuları yıllar içerisindeki değişimleriyle herkesi şaşırtıyor. Çocuk yıldızlar büyüdü, usta sanatçılar yaşlandı, bazıları ise aramızdan ayrıldı... Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora ise çok değişti. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi bittikten sonra oyunculuğu bıraktı. Şimdilerde 25 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali çok şaşırtıyor. İşte Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora'nın inanılmaz değişimi...