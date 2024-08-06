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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'yu bir de bikinili görün! Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı!
Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:39

Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'yu bir de bikinili görün! Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı!

Bri zamanlar Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'su olarak izlediğimiz güzel oyuncu Sitare Akbaş değişimi ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın cesur pozlarına büyük beğeni topluyor. Sitare Akbaş son olarak oyuncu arkadaşı Alican Aytekin ile birlikte Çeşme'de görüntülendi. Siyah bikinisi ile plajın gözdesi olan Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı. İşte Sitare Akbaş'ın tatil halleri...

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno’yu bir de bikinili görün! Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı!

Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno olarak adını duyuran güzel oyuncu Sitare Akbaş bikinili halleriyle sosyal medyayı adeta salladı...

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno’yu bir de bikinili görün! Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı!

Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş değişimi ile dudak uçuklatıyor.

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Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno’yu bir de bikinili görün! Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı!

Sitare Akbaş son olarak oyuncu arkadaşı Alican Aytekin ile birlikte Çeşme'de görüntülendi. Siyah bikinisi ile plajın gözdesi olan Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı. İşte Sitare Akbaş'ın tatil halleri...

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno’yu bir de bikinili görün! Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı!

Akbaş, Ayayorgi koyunda bir beach'in iskelesinden denize girerken objektiflere yansıdı.

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno’yu bir de bikinili görün! Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı!

MEYVE ŞÖLENİ

Düzgün fiziği ile göz dolduran Akbaş, arkadaşı ile birlikte uzun süre denizde kalarak yüzdü. Çıkışta duş alan ikili daha sonra şezlonglarına geçerek meyve yiyip sohbet ederek zaman geçirdiler.

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