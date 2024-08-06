Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
10:39
Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'yu bir de bikinili görün! Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı!
Bri zamanlar Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'su olarak izlediğimiz güzel oyuncu Sitare Akbaş değişimi ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın cesur pozlarına büyük beğeni topluyor. Sitare Akbaş son olarak oyuncu arkadaşı Alican Aytekin ile birlikte Çeşme'de görüntülendi. Siyah bikinisi ile plajın gözdesi olan Sitare Akbaş serin suların keyfini çıkardı. İşte Sitare Akbaş'ın tatil halleri...