Giriş Tarihi: 21.07.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
17:38
Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü kansere yenik düşmüştü! Akın Akınözü: Bundan sonra hayat hep buruk!
'Hercai' dizisindeki başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde anne acısıyla sarsıldı. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, 60 yaşında kansere yenik düştü. Ünlü oyuncu bugün acısını sosyal medyada kelimelere döktü. Ünlü oyuncu, 'Bundan sonra hayat benim için hep buruk' diyerek acısını anlattı. İşte Akın Akınözü'nün duygu yüklü o paylaşımı!