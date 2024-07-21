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Giriş Tarihi: 21.07.2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:38

Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü kansere yenik düşmüştü! Akın Akınözü: Bundan sonra hayat hep buruk!

'Hercai' dizisindeki başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde anne acısıyla sarsıldı. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, 60 yaşında kansere yenik düştü. Ünlü oyuncu bugün acısını sosyal medyada kelimelere döktü. Ünlü oyuncu, 'Bundan sonra hayat benim için hep buruk' diyerek acısını anlattı. İşte Akın Akınözü'nün duygu yüklü o paylaşımı!

Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü kansere yenik düşmüştü! Akın Akınözü: Bundan sonra hayat hep buruk!

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde annesi Özlem Akınözü'nün acı haberiyle büyük bir acı yaşadı.

Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü kansere yenik düşmüştü! Akın Akınözü: Bundan sonra hayat hep buruk!

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Bir süredir kanser tedavisi gören Özlem Akınözü, geçtiğimiz günlerde 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü kansere yenik düşmüştü! Akın Akınözü: Bundan sonra hayat hep buruk!

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü oyuncu, yaşadığı bu acı karşısında ilk kez bugün sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü kansere yenik düşmüştü! Akın Akınözü: Bundan sonra hayat hep buruk!

DUYGUSAL MESAJ: BUNDAN SONRA HAYAT…

Akın Akınözü, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim. Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak. Tek kalan ise sana duyduğum sonsun 'ÖZLEM'- oğlun" ifadelerini kullanarak hayranlarını duygulandırdı.

Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü kansere yenik düşmüştü! Akın Akınözü: Bundan sonra hayat hep buruk!

Ayrıca Akınözü, "Biricik annem Özlem Akınözü'nü 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Vadistanbul Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'ndan (3'üncü kapı) son yolculuğuna uğurlayacağız" paylaşımını da yaparak ailesini ve sevenlerini bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.

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