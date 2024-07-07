Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
12:10
Ala Tokel'den sonra Danla Bilic de milli aşka mı düştü? Danla Bilic ile milli futbolcu Doğan Alemdar aşk dedikodularını alevlendirdi...
Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım'ın gönlünü Ala Tokel'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı. İkili, ilk kez yan yana İstinye'de görüntülenmişti. Çiçeği burnunda çiftin yanında ise Ala Tokel'in yakın arkadaşı Danla Bilic ile milli futbolcu Doğan Alemdar vardı. Yeni bir aşk mı doğuyor? sorusu yanıt beklerken Danla Bilic ile Doğan Alemdar cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Peki Danla Bilic ile 21 yaşındaki genç yetenek Doğan Alemdar aşk mı yaşıyor? İşte ayrıntılar...