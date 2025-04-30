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Haberler Galeri Alaeddin ve Orhan’ın kader birliği! Brusa tahtı karışıyor! Claudıus darbe için harekete geçti!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 06:16

Alaeddin ve Orhan’ın kader birliği! Brusa tahtı karışıyor! Claudıus darbe için harekete geçti!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın sürprizlerle dolu 190'uncu bölümü çok konuşulacak. Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde Osman Bey'in, Sofia ile yaptığı anlaşma obada büyük bir sarsıntıya neden olur. Her kararında devletinin bekasını gözeten Osman Bey, bu kez Bey'lerinin tepkisini göze alır.

Alaeddin ve Orhan’ın kader birliği! Brusa tahtı karışıyor! Claudıus darbe için harekete geçti!

190.Bölüm:

OSMAN BEY'İN, SOFİA İLE ANLAŞMASI OBADA KRİZ YARATIYOR

Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?

Alaeddin ve Orhan’ın kader birliği! Brusa tahtı karışıyor! Claudıus darbe için harekete geçti!

KUÇAR'DAN YENİ HAMLE: OSMAN BEY'İ YALNIZLAŞTIRMAK

Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar. Bey'leri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?

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Alaeddin ve Orhan’ın kader birliği! Brusa tahtı karışıyor! Claudıus darbe için harekete geçti!

CLAUDİUS'TAN DARBE GİRİŞİMİ!

Sofia'nın Osman Bey'le anlaşmasından sonra harekete geçen Claudius, Brusa tahtı için tehlikeli bir darbe planı kurar. Bu hamle, Osman ve Sofia ittifakını yerle bir edebilir. Claudius'un bu güç oyunu ne gibi sonuçlar doğuracak?

Alaeddin ve Orhan’ın kader birliği! Brusa tahtı karışıyor! Claudıus darbe için harekete geçti!

BALA HATUN VE HALİME YOLCULUKTA

Alaeddin ve Gonca'nın ortadan kaybolması üzerine Bala Hatun ve Halime, onları bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller hem sabırlarını hem de inançlarını sınar. Evlatları uğruna bu yolculuk nereye varacaktır?

Alaeddin ve Orhan’ın kader birliği! Brusa tahtı karışıyor! Claudıus darbe için harekete geçti!

Gonca Hatun Hayatta Kalacak Mı?

Alaeddin Bey, Gonca'yı kurtarabilmek için zekice bir plan kurar. Ancak Kuçar bu oyunu fark eder ve acımasız kararını verir: Gonca sağ çıkmamalı! Alaeddin'in gönlünde yer eden "Gül Goncası" şehitliğe mi yürüyecek?