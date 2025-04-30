Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
06:16
Alaeddin ve Orhan’ın kader birliği! Brusa tahtı karışıyor! Claudıus darbe için harekete geçti!
atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın sürprizlerle dolu 190'uncu bölümü çok konuşulacak. Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde Osman Bey'in, Sofia ile yaptığı anlaşma obada büyük bir sarsıntıya neden olur. Her kararında devletinin bekasını gözeten Osman Bey, bu kez Bey'lerinin tepkisini göze alır.