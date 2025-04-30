Alaeddin ve Orhan’ın kader birliği! Brusa tahtı karışıyor! Claudıus darbe için harekete geçti!

BALA HATUN VE HALİME YOLCULUKTA

Alaeddin ve Gonca'nın ortadan kaybolması üzerine Bala Hatun ve Halime, onları bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller hem sabırlarını hem de inançlarını sınar. Evlatları uğruna bu yolculuk nereye varacaktır?