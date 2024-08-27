Alan Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv’de!

RAKİPLERİNİ ELE, ALANINI GENİŞLET, EN SONA KAL VE BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZAN!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 28 Ağustos Çarşamba akşamı 11. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 57 yarışmacı ve 57 kategori ile devam ediliyor.