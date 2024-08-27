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Haberler Galeri Alan Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv’de!
Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:13

Alan Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv’de!

Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv'de!

Alan Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv’de!

RAKİPLERİNİ ELE, ALANINI GENİŞLET, EN SONA KAL VE BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZAN!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 28 Ağustos Çarşamba akşamı 11. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 57 yarışmacı ve 57 kategori ile devam ediliyor.

Alan Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv’de!

Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

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Alan Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv’de!

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak.

Alan Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv’de!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Alan Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv’de!

Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv'de!

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