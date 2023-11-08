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Giriş Tarihi: 08.11.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 11:10

Aldatmak dizisinde sinsi planlar devrede

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Berkay Ateş, Yusuf Çim 'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde sinsi planlar devrede...

Aldatmak dizisinde sinsi planlar devrede

44.Bölüm Özeti:

Güzide kendisine karşı gelişen ittifakın planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek hayatının en zor anlarını yaşar.

Aldatmak dizisinde sinsi planlar devrede

Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

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Aldatmak dizisinde sinsi planlar devrede

Behram'ın tetikçisinin görüntülerine ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma beklemektedir.

Aldatmak dizisinde sinsi planlar devrede

Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sınanmak üzere olduğundan haberi yoktur.

Aldatmak dizisinde sinsi planlar devrede

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının farkındadır.

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