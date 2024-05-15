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Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:07

Aldatmak'ta Sezai’den Güzide için son bir hamle

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Sezai'den Güzide için son bir hamle...

Aldatmak’ta Sezai’den Güzide için son bir hamle

69.Bölüm Özeti:

Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

Aldatmak’ta Sezai’den Güzide için son bir hamle

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar.

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Aldatmak’ta Sezai’den Güzide için son bir hamle

Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar.

Aldatmak 69. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Senin olmadığın hiçbir yerde mutlu olamam Güzide..." | Video

Aldatmak’ta Sezai’den Güzide için son bir hamle

Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar.

Aldatmak’ta Sezai’den Güzide için son bir hamle

Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar.

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