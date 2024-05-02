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Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:29

Aldatmak'ta Yeşim’le Dündar’ın ilişkisi ortalığı karıştırıyor

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Yeşim'le Dündar'ın ilişkisi ortalığı karıştıyor.

Aldatmak’ta Yeşim’le Dündar’ın ilişkisi ortalığı karıştırıyor

67.Bölüm Özeti:

Güzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılır. Tarık'ın baskınıyla Yeşim, onun karşısında gücünü kaybeder. Son olaylardan sonra Yeşim ve Ümit büyük bir yüzleşme yaşar.

Aldatmak’ta Yeşim’le Dündar’ın ilişkisi ortalığı karıştırıyor

Kahraman'ın annesine olan düşkünlüğü sadece Mualla'yı değil Oylum'u da zor durumda bırakacaktır.

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Aldatmak’ta Yeşim’le Dündar’ın ilişkisi ortalığı karıştırıyor

Kadriye gittikçe aileyle yakınlaşınca Mualla beklenmedik bir hamlede bulunur.

Aldatmak’ta Yeşim’le Dündar’ın ilişkisi ortalığı karıştırıyor

Oltan, Sezai'nin isteklerine saygı göstermek zorunda kalacaktır.

Aldatmak 67. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Boşansaydın, senin Tarık'tan ne farkın kaldı?" | Video

Aldatmak’ta Yeşim’le Dündar’ın ilişkisi ortalığı karıştırıyor

Oltan ile yakınlaşmaya çalışan İpek her hamlesinde duvara toslar.

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