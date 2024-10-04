Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
06:46
Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!
Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapıldığı iddiasıyla görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Tilki katılmadı. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de tanıklar Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını söyleyerek zorla getirme talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, genç şarkıcının zorla getirilmesine karar verdi.