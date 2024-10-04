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Haberler Galeri Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 06:46

Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!

Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapıldığı iddiasıyla görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Tilki katılmadı. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de tanıklar Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını söyleyerek zorla getirme talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, genç şarkıcının zorla getirilmesine karar verdi.

Oğuzhan UYSAL
Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!

Şantaj davasında yeni bir gelişme yaşandı... Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, TC kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y., sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaşmıştı. Bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapmıştı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan yaydı. Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine Halil İbrahim Y. hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!

TİLKİ DURUŞMAYA KATILMADI

Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapıldığı iddiasıyla görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Tilki katılmadı. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de tanıklar Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını söyleyerek zorla getirme talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, genç şarkıcının zorla getirilmesine karar verdi.

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Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!

"AMACIM YARDIMCI OLMAKTI" SAVUNMASI
Soruşturma kapsamında hesabın kendisine ait olduğunu ve hesabının çalındığını söyleyen 30 yaşındaki iş güvenliği uzmanı Halil İbrahim Y. hakim karşısına çıkıp farklı bir ifade vermişti.

Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Öğrendikten sonra yardımcı olmak amacıyla ilk önce kendisine mesaj attım.

Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!

Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi. İfadesindeki çelişki sorulan sanık şimdi verdiği ifadenin doğru olduğunu belirtti.

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