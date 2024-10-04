Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!

Şantaj davasında yeni bir gelişme yaşandı... Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, TC kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y., sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaşmıştı. Bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapmıştı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan yaydı. Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine Halil İbrahim Y. hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.