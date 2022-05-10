Aleyna Tilki polemiği eski dostların arasını açtı! Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada birbirine girdi!

Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:01

Trabzonspor'un şampiyonluğu, geçtiğimiz günlerde tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Taraftarlar Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla coştu, hatta FIFA bile bu görüntüleri paylaştı. Bir takipçisi Demet Akalın'a, "Telif iste" önerisinde bulununca şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna duymasın. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış" diyerek Aleyna Tilki'ye taş attı. Konuya sürpriz bir isim dahil oldu, Ersay Üner'den Tilki'ye destek paylaşımı geldi. Hal böyle olunca Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada karşı karşıya geldi. İşte birbirine giren Demet Akalın ile Ersay Üner'in arasında yaşananlar...