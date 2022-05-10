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Haberler Galeri Aleyna Tilki polemiği eski dostların arasını açtı! Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada birbirine girdi!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:01

Aleyna Tilki polemiği eski dostların arasını açtı! Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada birbirine girdi!

Trabzonspor'un şampiyonluğu, geçtiğimiz günlerde tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Taraftarlar Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla coştu, hatta FIFA bile bu görüntüleri paylaştı. Bir takipçisi Demet Akalın'a, "Telif iste" önerisinde bulununca şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna duymasın. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış" diyerek Aleyna Tilki'ye taş attı. Konuya sürpriz bir isim dahil oldu, Ersay Üner'den Tilki'ye destek paylaşımı geldi. Hal böyle olunca Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada karşı karşıya geldi. İşte birbirine giren Demet Akalın ile Ersay Üner'in arasında yaşananlar...

Aleyna Tilki polemiği eski dostların arasını açtı! Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada birbirine girdi!

Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla eğlenmiş, FIFA bile bu görüntüleri paylaşmıştı.

Aleyna Tilki polemiği eski dostların arasını açtı! Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada birbirine girdi!

Bir takipçisi Akalın'a "Telif iste" önerisinde bulununca şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna duymasın.

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Aleyna Tilki polemiği eski dostların arasını açtı! Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada birbirine girdi!

Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış" diyerek Aleyna Tilki'ye taş attı.

Aleyna Tilki polemiği eski dostların arasını açtı! Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada birbirine girdi!

Bu çıkışa sürpriz bir isim dahil oldu, şarkıcı Ersay Üner Aleyna Tilki ve Edis'i savunarak şöyle dedi:

Aleyna Tilki polemiği eski dostların arasını açtı! Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada birbirine girdi!

"Edis ve Aleyna… İkisi de 20'li yaşlarında ülkelerinde birçok başarıya imza atmışlar. İsteseler buradaki kariyerleriyle yetinip evler, arabalar alıp keyfine sürecek donanıma sahipler.

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