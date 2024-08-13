Giriş Tarihi: 13.08.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
06:40
"Aleyna'ya iyilik yapmak istedim, başım yandı" Aleyna Tilki’ye şantajdan yargılanan şüpheli ilk kez konuştu!
Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerinin sosyal medyada dolaştığını bilgi vermek üzere babası ve menajerine mesaj atan ve hakkında 4 yıla kadar hapisle dava açılan İ.Y. SABAH'a konuştu. Şüpheli İ.Y, "Benim bu bilgileri atmamın nedeni kendisinin haberi olsun, şikâyetçi olsun diyeydi. Şantaj yapmadım. Kendisinden para almadım" dedi.