Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Aleyna'ya iyilik yapmak istedim, başım yandı" Aleyna Tilki’ye şantajdan yargılanan şüpheli ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 13.08.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 06:40

"Aleyna'ya iyilik yapmak istedim, başım yandı" Aleyna Tilki’ye şantajdan yargılanan şüpheli ilk kez konuştu!

Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerinin sosyal medyada dolaştığını bilgi vermek üzere babası ve menajerine mesaj atan ve hakkında 4 yıla kadar hapisle dava açılan İ.Y. SABAH'a konuştu. Şüpheli İ.Y, "Benim bu bilgileri atmamın nedeni kendisinin haberi olsun, şikâyetçi olsun diyeydi. Şantaj yapmadım. Kendisinden para almadım" dedi.

Oğuzhan UYSAL
Aleyna’ya iyilik yapmak istedim, başım yandı Aleyna Tilki’ye şantajdan yargılanan şüpheli ilk kez konuştu!

Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini babası ve menajerine atan İ.Y. hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olaya ilişkin yürütülen davada devam ediyor. SABAH'a konuşan sanık İ.Y. Aleyna Tilki'nin bilgilerini göndermesinin nedenini onları uyarmak olduğunu ve bundan dolayı para almadığını söyledi.

Aleyna’ya iyilik yapmak istedim, başım yandı Aleyna Tilki’ye şantajdan yargılanan şüpheli ilk kez konuştu!

"BEN KENDİSİNE ŞANTAJ YAPMADIM"

SABAH'a konuşan İ.Y. iyilik yapmak isterken başının yandığını amacının şantaj yapmak olmadığını belirterek, "Ben Aleyna Tilki'nin bilgilerini bir sayfada gördüm.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aleyna’ya iyilik yapmak istedim, başım yandı Aleyna Tilki’ye şantajdan yargılanan şüpheli ilk kez konuştu!

Sonra kendisine yazdım. İşte sizin bilgilerinizi gördüm. Bunlar paylaşılmış diye gönderdim. Kendisi görmeyince sekreterine yazdım. Kendisi bana suç attı.

Aleyna’ya iyilik yapmak istedim, başım yandı Aleyna Tilki’ye şantajdan yargılanan şüpheli ilk kez konuştu!

Güya bu bilgileri ben çıkarmışım gibi benden şikâyetçi oldu. Benim bu bilgileri atmamın nedeni kendisinin bilgisi olsun, şikâyetçi olsun diye attım.

Aleyna’ya iyilik yapmak istedim, başım yandı Aleyna Tilki’ye şantajdan yargılanan şüpheli ilk kez konuştu!

Ben kendisine şantaj yapmadım. Kendisinden parada almadım. Kendisiyle hiç konuşmadık bile bunları görmüş ve şikâyetçi olmuş direk hiç bana sormadan" diye konuştu.

SON DAKİKA