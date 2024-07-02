Giriş Tarihi: 02.07.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
22:13
Alina Boz ve eşi Umut Evirgen tatilde! Kilo aldığı görülen Alina Boz hamile mi?
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendini nikah masasında bulmuştu. 5 aylık birlikteliklerini 2 Aralık'ta nikah masasına taşıyan çiftin Halas Gemisi'nde yapılan düğününde adeta ünlüler geçidi yaşanmıştı. Ayrılık iddiaları sonrası çift, Çeşme'de tatilde görüntülendi. Kilo aldığı görüntülenen Alina Boz'a Demet Akalın'dan flaş 'bu kız hamile' yorumu geldi. Kilo aldığı görülen Alina Boz hamile mi?