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Haberler Galeri Alina Boz ve eşi Umut Evirgen tatilde! Kilo aldığı görülen Alina Boz hamile mi?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 22:13

Alina Boz ve eşi Umut Evirgen tatilde! Kilo aldığı görülen Alina Boz hamile mi?

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendini nikah masasında bulmuştu. 5 aylık birlikteliklerini 2 Aralık'ta nikah masasına taşıyan çiftin Halas Gemisi'nde yapılan düğününde adeta ünlüler geçidi yaşanmıştı. Ayrılık iddiaları sonrası çift, Çeşme'de tatilde görüntülendi. Kilo aldığı görüntülenen Alina Boz'a Demet Akalın'dan flaş 'bu kız hamile' yorumu geldi. Kilo aldığı görülen Alina Boz hamile mi?

Alina Boz ve eşi Umut Evirgen tatilde! Kilo aldığı görülen Alina Boz hamile mi?

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Alina Boz, çapkın işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etmişti.

Alina Boz ve eşi Umut Evirgen tatilde! Kilo aldığı görülen Alina Boz hamile mi?

Alina Boz ile Umut Evirgen, geçtiğimiz aralık ayında Emirgan'da demirli olan Halas Gemisi'nde gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

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Alina Boz ve eşi Umut Evirgen tatilde! Kilo aldığı görülen Alina Boz hamile mi?

BODRUM'DAN SONRA ÇEŞME TATİLİ!

Ayrılacakları iddia edilen çift, baş başa Çeşme tatiline çıktı.

Alina Boz ve eşi Umut Evirgen tatilde! Kilo aldığı görülen Alina Boz hamile mi?

'BU KIZ HAMİLE' YORUMU KAFALARI KARIŞTIRDI

Kilo aldığı görüntülenen Alina Boz'a Demet Akalın'dan flaş 'bu kız hamile' yorumu geldi.

Alina Boz ve eşi Umut Evirgen tatilde! Kilo aldığı görülen Alina Boz hamile mi?

TARAFLAR HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI!

Ünlü çift tarafından konuyla ilgili açıklama henüz yapılmadı.

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