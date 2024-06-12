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Haberler Galeri Alina Boz ve Umut Evirgen yaz sezonunu açtı! Ünlü çift soluğu Bodrum'da aldı
Giriş Tarihi: 12.06.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:18

Alina Boz ve Umut Evirgen yaz sezonunu açtı! Ünlü çift soluğu Bodrum'da aldı

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendini nikah masasında bulmuştu. 5 aylık birlikteliklerini 2 Aralık'ta nikah masasına taşıyan çiftin Halas Gemisi'nde yapılan düğününde adeta ünlüler geçidi yaşanmıştı. Nikah töreninden sonra ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift, yaz sezonunu açtı!

Alina Boz ve Umut Evirgen yaz sezonunu açtı! Ünlü çift soluğu Bodrum’da aldı

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Alina Boz, çapkın işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etmişti.

Alina Boz ve Umut Evirgen yaz sezonunu açtı! Ünlü çift soluğu Bodrum’da aldı

Umut Evirgen ve Alina Boz, 5 aylık birlikteliklerinin ardından herkesi şaşırtarak evlilik kararı almıştı.

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Alina Boz ve Umut Evirgen yaz sezonunu açtı! Ünlü çift soluğu Bodrum’da aldı

Alina Boz ile Umut Evirgen, geçtiğimiz aralık ayında Emirgan'da demirli olan Halas Gemisi'nde gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Alina Boz ve Umut Evirgen yaz sezonunu açtı! Ünlü çift soluğu Bodrum’da aldı

Nikah töreninden sonra da gündemden düşmeyen Alina Boz ve Umut Evirgen hakkında boşanacakları yönünde yapılan haberler magazin gündemine gelmişti. Evirgen, ayrılık iddialarına tepki göstererek şu açıklamayı yapmıştı:

Alina Boz ve Umut Evirgen yaz sezonunu açtı! Ünlü çift soluğu Bodrum’da aldı

Arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum ama internette saçma sapan haberler dolaşıyor. 'Umut ve Alina boşanıyor! Bu evlilik yürümez' gibi saçma sapan... Böyle haberlerin aslı yok, biz çok mutluyuz. Bu tür haberlere itibar edilmesin, görünce canım sıkılıyor.

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