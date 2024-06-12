Giriş Tarihi: 12.06.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
10:18
Alina Boz ve Umut Evirgen yaz sezonunu açtı! Ünlü çift soluğu Bodrum'da aldı
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendini nikah masasında bulmuştu. 5 aylık birlikteliklerini 2 Aralık'ta nikah masasına taşıyan çiftin Halas Gemisi'nde yapılan düğününde adeta ünlüler geçidi yaşanmıştı. Nikah töreninden sonra ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift, yaz sezonunu açtı!