Alina Boz ve Umut Evirgen yaz sezonunu açtı! Ünlü çift soluğu Bodrum’da aldı

Arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum ama internette saçma sapan haberler dolaşıyor. 'Umut ve Alina boşanıyor! Bu evlilik yürümez' gibi saçma sapan... Böyle haberlerin aslı yok, biz çok mutluyuz. Bu tür haberlere itibar edilmesin, görünce canım sıkılıyor.