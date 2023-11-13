Alina Boz’dan Veto! Umut Evirgen eski aşkı Serenay Sarıkaya’yı takipten çıkardı

Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 09:42

Sürpriz aşklarını sosyal medyada ilan eden Alina Boz ile Umut Evirgen nikah masasına oturma kararını hızla almıştı. 25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen "Evet" yanıtı aldı. 2 Aralık'ta evlenmeyi planlayan Alina Boz ve Umut Evirgen artık son hazırlıkları yapıyor. Alina Boz ile evlilik planları yapan Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip, ardından beğeniyi geri çekmişti. Oyuncu Alina Boz ile evlilik hazırlığı içinde olan Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'yı takip etmeyi bıraktı.