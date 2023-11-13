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Haberler Galeri Alina Boz'dan Veto! Umut Evirgen eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı takipten çıkardı
Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 09:42

Alina Boz'dan Veto! Umut Evirgen eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı takipten çıkardı

Sürpriz aşklarını sosyal medyada ilan eden Alina Boz ile Umut Evirgen nikah masasına oturma kararını hızla almıştı. 25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen "Evet" yanıtı aldı. 2 Aralık'ta evlenmeyi planlayan Alina Boz ve Umut Evirgen artık son hazırlıkları yapıyor. Alina Boz ile evlilik planları yapan Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip, ardından beğeniyi geri çekmişti. Oyuncu Alina Boz ile evlilik hazırlığı içinde olan Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'yı takip etmeyi bıraktı.

Alina Boz’dan Veto! Umut Evirgen eski aşkı Serenay Sarıkaya’yı takipten çıkardı

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan ve Alina Boz, ilişkisini son verdikten kısa bir süre sonra çapkınlıklarıyla bilinen işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

Alina Boz’dan Veto! Umut Evirgen eski aşkı Serenay Sarıkaya’yı takipten çıkardı

Ayrılığı fırsat bilen Umut Evirgen, uzun süredir markajında olan Alina Boz ile yakınlaşmayı başarmıştı, öyle ki çiçeği burnunda aşıklar henüz ilişkilerinin başında evlilik kararı aldı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, Alina Boz'a fena tutuldu!

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Alina Boz’dan Veto! Umut Evirgen eski aşkı Serenay Sarıkaya’yı takipten çıkardı

Başladığı ilk günden beri gündemden düşmeyen Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor.

Alina Boz’dan Veto! Umut Evirgen eski aşkı Serenay Sarıkaya’yı takipten çıkardı

Paris'te evlenme teklif ettiği güzel oyuncudan "Evet" yanıtını alan Evirgen, nikahı da Boz'un isteklerine göre yapmak istiyor.

Alina Boz’dan Veto! Umut Evirgen eski aşkı Serenay Sarıkaya’yı takipten çıkardı

Boz'un çok fazla gösteriş sevmemesi üzerine evde ve aile arasında bir tören yapmayı amaçlayan çift, 2 Aralık'ta dünyaevine girmeyi planlıyor.

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