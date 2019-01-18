Alişan, askerlik fotoğrafını paylaştı! İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları

Baba olmaya hazırlanan ünlü türkücü Alişan, 2010 yılında birliğine teslim olmuş 15 ay askerlik yapmıştı. Alişan o günlere ait fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü türkücü Alişan, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak, "Bu poz acemilik günlerimden Alaşehir'den… Alaşehir'de 28 gün acemiliğimi geçirdikten sonra kalan 14 ayımı Ankara Armoni Mızıkası'nda tamamlamıştım. 15 ay askerliğim boyunca herhangi bir askerden ayrıcalığım olmadan, şanla, şerefle… Ha bu arada 3 birinciliğim vardı, atışlarda. Boşuna tutmuyoruz keleşleri…" ifadelerini kullandı.