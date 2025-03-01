Giriş Tarihi: 01.03.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
22:41
Alişan biricik annesinin doğum gününde kardeşini unutmadı: Biliyorum içinden geçenleri…
Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz haftalarda eşi Buse Varol'la birlikte Umre ziyaretinde bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, Antalya dönüşü yaptığı paylaşımla da dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü şarkıcı Alişan'ın annesinin bugün doğum günü kutlandı. Duygusal bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, korona yüzünden vefat eden kardeşi Selçuk'u da unutmayarak duygu yüklü bir not da ekledi. İşte o paylaşım!