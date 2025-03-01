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Giriş Tarihi: 01.03.2025 22:40 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:41

Alişan biricik annesinin doğum gününde kardeşini unutmadı: Biliyorum içinden geçenleri…

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz haftalarda eşi Buse Varol'la birlikte Umre ziyaretinde bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, Antalya dönüşü yaptığı paylaşımla da dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü şarkıcı Alişan'ın annesinin bugün doğum günü kutlandı. Duygusal bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, korona yüzünden vefat eden kardeşi Selçuk'u da unutmayarak duygu yüklü bir not da ekledi. İşte o paylaşım!

Alişan biricik annesinin doğum gününde kardeşini unutmadı: Biliyorum içinden geçenleri…

Ünlü şarkıcı Alişan Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sevenlerini zaman zaman duygulandırırken zaman zaman da güldürüyor.

Alişan biricik annesinin doğum gününde kardeşini unutmadı: Biliyorum içinden geçenleri…

Sık sık paylaşım yapan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde eşiyle Umre ziyaretinden fotoğraflar paylaşarak ilgi toplamıştı.

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Alişan biricik annesinin doğum gününde kardeşini unutmadı: Biliyorum içinden geçenleri…

Daha sonra şarkıcı annesi ve eşinin karda eğlenceli anlarını paylaşmıştı.

Alişan biricik annesinin doğum gününde kardeşini unutmadı: Biliyorum içinden geçenleri…

Son olarak Antalya'dan kar yağan İstanbul'a 9 saatte dönerek kendini efektle yaşlandıran Alişan, takipçilerini güldürdü.

Alişan biricik annesinin doğum gününde kardeşini unutmadı: Biliyorum içinden geçenleri…

ALİŞAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM!

Ünlü sanatçı bu kez annesinin doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.