Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:15Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:30
Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol moral tatiline çıktı! Ünlü çift acı ölümle sarsılmıştı...
Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeni ile kybeden Alişan yıkılmıştı. Toparlanmaya çalışan ve ailesine sımsıkı sarılan Alişan son olarak oyuncu eşi Buse Varol ile moral tatiline çıktı. Mutlu evliliklerini iki çocuk ile taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti Monaco'ya gitti. Tatil paylaşımında bulunan Alişan ile eşi Buse Varol'a sevenlerinden beğeni yağdı. İşte yaralarını sarmaya çalışan Alişan ile Buse Varol çiftinin tatil kareleri...