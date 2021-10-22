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Haberler Galeri Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol moral tatiline çıktı! Ünlü çift acı ölümle sarsılmıştı...
Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:30

Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol moral tatiline çıktı! Ünlü çift acı ölümle sarsılmıştı...

Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeni ile kybeden Alişan yıkılmıştı. Toparlanmaya çalışan ve ailesine sımsıkı sarılan Alişan son olarak oyuncu eşi Buse Varol ile moral tatiline çıktı. Mutlu evliliklerini iki çocuk ile taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti Monaco'ya gitti. Tatil paylaşımında bulunan Alişan ile eşi Buse Varol'a sevenlerinden beğeni yağdı. İşte yaralarını sarmaya çalışan Alişan ile Buse Varol çiftinin tatil kareleri...

Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol moral tatiline çıktı! Ünlü çift acı ölümle sarsılmıştı...

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti.

Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol moral tatiline çıktı! Ünlü çift acı ölümle sarsılmıştı...

Kardeşinin ölümü ile sarsılan Alişan zor zamanları atlatmak için çocukları ve yeğenlerine sıkı sıkıya sarıldı.

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Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol moral tatiline çıktı! Ünlü çift acı ölümle sarsılmıştı...

Toparlanmaya çalışan ve ailesine sımsıkı sarılan Alişan son olarak oyuncu eşi Buse Varol ile moral tatiline çıktı.

Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol moral tatiline çıktı! Ünlü çift acı ölümle sarsılmıştı...

Mutlu evliliklerini iki çocuk ile taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti Monaco'ya gitti.

Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol moral tatiline çıktı! Ünlü çift acı ölümle sarsılmıştı...

Tatil paylaşımında bulunan Alişan ile eşi Buse Varol'a sevenlerinden beğeni yağdı.

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