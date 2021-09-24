Alişan’ın güzeller güzeli eşi Buse Varol’dan aşılı paylaşım! İkinci doz aşısını oldu!

Buse Varol 2012 Miss Turkey yarışmasına katılarak hayatımıza giriş yaptı. Arka Sokaklar dizisiyle adını duyuran Buse Varol, 2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile dünyaevine girdi. Görkemli bir düğün yapan çiftin mutlu anına yüzlerce insan şahitlik etti. 2019 yılında ilk çocukları Burak dünyaya geldi. Alişan ve Buse Varol çifti büyük bir sevinç yaşadı. Geçtiğimiz yıl büyük bir kaza yaparak yürekleri ağızlara getiren çift daha sonrasında mutlu bir haber paylaştı. Buse Varol ikinci hamileliğini duyurdu. Bu yıl Şubat ayında kızları Eliz'i kucaklarına aldılar. Alişan kızının gelişini şu sözlerle duyurdu: ''Geldi babasının aşkı geldi şükür.'' Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış daha sonra geçtiğimiz temmuz ayında hayata gözlerini yummuştu. Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'a '' Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin,neşemdin,arkadaşımdın,sırdaşımdın herşeyimdin..Ben şimdi sensiz ne yapıcam..Dualar ettik,şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi..Allahım seni bizden daha çok istedi yanına aldı..2 çoöuğum,2 yegenım vardı şimdi 4 çocuğum var artık..Sen rahat uyu Eyşanım,Ceylanım,Merve'm bana emanet..Seni çok seviyorum abim..Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim..Seni birdaha görememek beni delirtiyo olsada maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um..Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah.. '' sözleriyle veda etmiş, yürekleri burkmuştu. Buse Varol dün yaptığı paylaşımla herkese örnek oldu. İkinci doz aşısını yaptıran Buse Varol o anları şu notla paylaştı: ''2. Doz aşı da tamam. İğneden korktuğum için yüzümün ifadesi çok komik değil mi? '' İşte Buse Varol ve Alişan çiftinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutlu anlar...