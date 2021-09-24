Alişan’ın güzeller güzeli eşi Buse Varol’dan aşılı paylaşım! İkinci doz aşısını oldu!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol her anını sosyal medya hesabından paylaşan ünlüler arasında yer alıyor. İkinci doz aşısını olan Buse Varol, aşı olduğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o anlar…