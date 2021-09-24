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Haberler Galeri Alişan’ın güzeller güzeli eşi Buse Varol’dan aşılı paylaşım! İkinci doz aşısını oldu!
Giriş Tarihi: 24.09.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 15:19

Alişan’ın güzeller güzeli eşi Buse Varol’dan aşılı paylaşım! İkinci doz aşısını oldu!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol her anını sosyal medya hesabından paylaşan ünlüler arasında yer alıyor. İkinci doz aşısını olan Buse Varol, aşı olduğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o anlar…

Alişan’ın güzeller güzeli eşi Buse Varol’dan aşılı paylaşım! İkinci doz aşısını oldu!

Buse Varol 2012 Miss Turkey yarışmasına katılarak hayatımıza giriş yaptı.

Alişan’ın güzeller güzeli eşi Buse Varol’dan aşılı paylaşım! İkinci doz aşısını oldu!

Arka Sokaklar dizisiyle adını duyuran Buse Varol,

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Alişan’ın güzeller güzeli eşi Buse Varol’dan aşılı paylaşım! İkinci doz aşısını oldu!

2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile dünyaevine girdi.

Alişan’ın güzeller güzeli eşi Buse Varol’dan aşılı paylaşım! İkinci doz aşısını oldu!

Görkemli bir düğün yapan çiftin mutlu anına yüzlerce insan şahitlik etti.

Alişan’ın güzeller güzeli eşi Buse Varol’dan aşılı paylaşım! İkinci doz aşısını oldu!

2019 yılında ilk çocukları Burak dünyaya geldi. Alişan ve Buse Varol çifti büyük bir sevinç yaşadı.

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