Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
15:48
Allan Hakko görmesin... Ünlü fenomen ve David Beckham bir araya geldi! 'Şanslı olan David'
Lüks giyim markasının sahibi Allan Hakko'yla ilişki yaşayan ünlü fenomen, geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü futbolcu ile bir araya geldi. Kendi hesabında o anları paylaşan güzel fenomen, saniyeler için beğeni yağmuruna tutuldu. Türk fenomene birçok 'Şanslı olan David' yorumları gelirken, Allan Hakko'nun fotoğraf karesini kıskanıp kıskanmadığı merak konusu oldu...