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Haberler Galeri Allan Hakko görmesin... Ünlü fenomen ve David Beckham bir araya geldi! 'Şanslı olan David'
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:48

Allan Hakko görmesin... Ünlü fenomen ve David Beckham bir araya geldi! 'Şanslı olan David'

Lüks giyim markasının sahibi Allan Hakko'yla ilişki yaşayan ünlü fenomen, geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü futbolcu ile bir araya geldi. Kendi hesabında o anları paylaşan güzel fenomen, saniyeler için beğeni yağmuruna tutuldu. Türk fenomene birçok 'Şanslı olan David' yorumları gelirken, Allan Hakko'nun fotoğraf karesini kıskanıp kıskanmadığı merak konusu oldu...

Allan Hakko görmesin... Ünlü fenomen ve David Beckham bir araya geldi! ’Şanslı olan David’

İnter Miami'nin sahibi David Beckham'ın hakkında çıkan iddialar doğru çıkmıştı.

Allan Hakko görmesin... Ünlü fenomen ve David Beckham bir araya geldi! ’Şanslı olan David’

David Beckham, oğlu ve oğlunun sevgilisini de alıp İstanbul'a gelmişti.

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Allan Hakko görmesin... Ünlü fenomen ve David Beckham bir araya geldi! ’Şanslı olan David’

Ünlü futbolcunun oğlu Romeo Beckham da sevgilisiyle birlikte Eminönü'ne gitmişti.

Allan Hakko görmesin... Ünlü fenomen ve David Beckham bir araya geldi! ’Şanslı olan David’

Eminönü'nde fotoğraf paylaşan Romeo Beckham'a beğeni yağmıştı.

Allan Hakko görmesin... Ünlü fenomen ve David Beckham bir araya geldi! ’Şanslı olan David’

Bir reklam filmi için İstanbul'a geldiği öğrenilen David Beckham, Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların kadın futbol takımı ile buluşmuştu.

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