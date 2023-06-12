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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun Ermeni Prenses Luiza’sı sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Aslıhan Karalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor
Giriş Tarihi: 12.06.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 15:01

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Ermeni Prenses Luiza’sı sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Aslıhan Karalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemlerde final iddialarıyla gündeme gelen dizi, kadrosunu da genişletmeyi sürdürüyor. Yapıma dahil olan son oyunculardan biri olan Aslıhan Karalar, izleyicilerin dikkatini çekti. Ermeni Prenses Luiza karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, sosyal medya paylaşımları ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Alparslan Büyük Selçuklu'nun Ermeni Prenses Luiza'sı Instagram hesabından paylaştığı karelerle göz kamaştırıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun Ermeni Prenses Luiza'sı Aslıhan Karalar'ın birbirinden güzel Instagram pozları…

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Ermeni Prenses Luiza’sı sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Aslıhan Karalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Ermeni Prenses Luiza'sı Aslıhan Karalar'ın sosyal medya pozları çok konuşulacak. Son bölüme damga vuran genç oyuncu Aslıhan Karalar, kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte, Aslıhan Karalar'ın birbirinden güzel Instagram kareleri...

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Ermeni Prenses Luiza’sı sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Aslıhan Karalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Her Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başrollerinde Kayra Zabcı ve Barış Arduç'un yer aldığı dizi, final yapacağı iddiaları ile gündeme gelse de konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Ermeni Prenses Luiza’sı sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Aslıhan Karalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Öte yandan tarihi yapım, oyuncu kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Yeni sezonda Barış Arduç'un kadrosunda olmayacağı konuşulan diziye son olarak 2 yeni oyuncu katıldı.

Dizinin 57. bölümüne kadın savaşçı olarak katılan Deniz Çatalbaş, Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı Diyojen'in sağ kolu Iraz Komutan rolüne hayat veriyor.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Ermeni Prenses Luiza’sı sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Aslıhan Karalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Başarılı oyuncu Aslıhan Karalar ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Ermeni Prenses Luiza rolüyle dahil oldu. Hikayesiyle merak konusu olan Ermeni Prenses Luiza'nın dizide nelere sebep olacağını ise hep birlikte izleyip göreceğiz…

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Ermeni Prenses Luiza’sı sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Aslıhan Karalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Sektörün genç yüzlerinden olan Aslıhan Karalar'a gelirsek...

27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya gelen Aslıhan Karalar, Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde eğitim aldı ve ortaokulda Fransızca öğrendi.

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