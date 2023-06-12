Alparslan Büyük Selçuklu’nun Ermeni Prenses Luiza’sı sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Aslıhan Karalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Her Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başrollerinde Kayra Zabcı ve Barış Arduç'un yer aldığı dizi, final yapacağı iddiaları ile gündeme gelse de konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.