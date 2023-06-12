Alparslan Büyük Selçuklu’nun Ermeni Prenses Luiza’sı sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Aslıhan Karalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemlerde final iddialarıyla gündeme gelen dizi, kadrosunu da genişletmeyi sürdürüyor. Yapıma dahil olan son oyunculardan biri olan Aslıhan Karalar, izleyicilerin dikkatini çekti. Ermeni Prenses Luiza karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, sosyal medya paylaşımları ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Alparslan Büyük Selçuklu'nun Ermeni Prenses Luiza'sı Instagram hesabından paylaştığı karelerle göz kamaştırıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun Ermeni Prenses Luiza'sı Aslıhan Karalar'ın birbirinden güzel Instagram pozları…