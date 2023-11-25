Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
10:59
‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! İlk randevu 3 Aralık'ta!
Altın Kafes, 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu dizide; Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi isimler rol alıyor. Altın Kafes, aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak.