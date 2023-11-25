Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! İlk randevu 3 Aralık'ta!
Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 10:59

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! İlk randevu 3 Aralık'ta!

Altın Kafes, 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu dizide; Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi isimler rol alıyor. Altın Kafes, aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! İlk randevu 3 Aralık’ta!

atv'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! İlk randevu 3 Aralık’ta!

Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! İlk randevu 3 Aralık’ta!

Beyoğlu Ailesinde Taşlar Yerinden Oynayacak

Yayınlanan yeni fragmanıyla merak konusu olan Altın Kafes'te izleyiciler Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatına konuk olacak.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! İlk randevu 3 Aralık’ta!

Herkesin farklı sırlar taşıdığı Beyoğlu ailesinde bir yanda güç savaşları yaşanırken diğer yanda Onur ve Zeynep'in kesişen yolları beklenmedik bir aşkın kapısını aralayacak.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! İlk randevu 3 Aralık’ta!

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in kadrosunda yer aldığı 'Altın Kafes' aşk ve entrikayı aynı anda izleyiciler ile buluşturacak.

SON DAKİKA